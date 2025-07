‘Superman’: cuántas escenas postcréditos tiene y por qué son clave en el futuro del Universo DC

RPP tuvo acceso anticipado a Superman, la película que reinicia el Universo DC. Aquí te contamos si vale la pena quedarte en la sala tras los créditos… sin spoilers.

Este fin de semana llega a los cines Superman, y las expectativas están por las nubes. No solo porque marca el reinicio del Universo DC (UDC) bajo el mando de James Gunn y Peter Safran, sino también porque muchos fans esperan encontrar pistas sobre lo que vendrá a futuro, incluyendo Supergirl: Woman of Tomorrow, que llegará en 2026. Y como es costumbre, surge la gran pregunta: ¿hay escenas postcréditos? La respuesta es sí. Y te adelantamos que vale la pena quedarse hasta que se enciendan las luces. Hay momentos que ningún fan del Hombre de Acero debería —ni querría— perderse. Pero tranquilo, aquí no hay spoilers...

Nicholas Hoult asume el rol del icónico villano Lex Luthor en la nueva película de 'Superman' (2025).Fuente: DC Studios

¿Superman tiene escenas postcréditos?

Sí, Superman incluye dos escenas adicionales tras el final de la película. La primera aparece a mitad de los créditos: es una toma estática en la que vemos a Superman contemplando la Tierra junto a Krypto, un guiño directo al cómic All-Star Superman que ya había sido insinuado en materiales promocionales, pero que resulta igual de emocionante en pantalla.

La segunda escena, en cambio, tiene un peso mayor. Presenta al superhéroe conversando con Mr. Terrific sobre el estado de Metrópolis luego de la gran amenaza que casi lo destruye todo. Aunque el tono es ligero y hasta cómico, deja abierta la posibilidad de que esta dupla podría tener un rol importante en futuras entregas del renovado Universo DC.

Krypto, el perro volador, se convierte en uno de los personajes clave en la nueva 'Superman' (2025), dirigida por James Gunn.Fuente: DC Studios

¿Qué viene después en el UDC?

DC Studios ya tiene un calendario bastante ambicioso para esta nueva etapa. Luego del estreno de Superman en julio de 2025, llegarán Supergirl: Woman of Tomorrow en junio de 2026, dirigida por Craig Gillespie (Cruella) y protagonizada por Milly Alcock (House of the Dragon), y Clayface en septiembre, bajo la dirección de James Watkins (The Woman in Black).

También están en desarrollo The Authority —una historia que, según James Gunn, se conectará directamente con Superman—, The Brave and the Bold, centrada en Batman y Robin con dirección de Andy Muschietti (It), y Swamp Thing, dirigida por James Mangold (Logan), que explorará el lado más oscuro del universo DC.

Además, se han anunciado proyectos sobre los Jóvenes Titanes, Bane, Deathstroke, la Mujer Maravilla y el sargento Frank Rock, que estará a cargo de Luca Guadagnino (Call Me by Your Name).

Nathan Fillion, Edi Gathegi e Isabela Merced dan vida a Guy Gardner, Mr. Terrific y Hawkgirl en 'Superman' (2025).Fuente: DC Studios

¿De qué trata Superman?

Superman (David Corenswet) enfrenta tensiones tanto internacionales como internas. Su papel como protector de la humanidad comienza a ser cuestionado, lo que deja el camino abierto para que Lex Luthor (Nicholas Hoult), un ambicioso magnate tecnológico, ponga en marcha un plan para eliminarlo a toda costa. Pero no está solo: la periodista del Daily Planet, Lois Lane (Rachel Brosnahan), un grupo de metahumanos y su leal perro Krypto estarán a su lado para ayudarlo.

Rachel Brosnahan interpreta a Lois Lane, la intrépida periodista del Daily Planet, en 'Superman' (2025).Fuente: DC Studios

¿Cuándo se estrena Superman?

La nueva película del Hombre de Acero se estrena en Latinoamérica, incluido Perú, el 10 de julio de 2025. Un día después llegará a las salas de Estados Unidos y Canadá. El filme marca el inicio oficial del nuevo Universo DC bajo la dirección creativa de James Gunn.

Mira el tráiler de Superman a continuación...

