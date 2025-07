'Superman': quién es quién en la nueva película de James Gunn, con David Corenswet, Nicholas Hoult, Isabela Merced y más

David Corenswet, Rachel Brosnahan y Nicholas Hoult lideran el elenco de Superman, la película que llega a los cines esta semana y marca el inicio de una nueva era en el Universo DC.

Es un pájaro... ¿Es un avión...? No, es el elenco de Superman. La película de James Gunn, que marca una nueva era en el Universo DC, llega finalmente a los cines este jueves 10 de julio en Latinoamérica y un día después en Estados Unidos. Lo hace con un elenco encabezado por David Corenswet, Rachel Brosnahan y Nicholas Hoult.

Corenswet interpreta al nuevo Superman, un rol que antes asumieron Henry Cavill, Brandon Routh y, por supuesto, el icónico Christopher Reeve. A su lado, Brosnahan encarna a la periodista Lois Lane, mientras que Hoult se convierte en el villano Lex Luthor. Y no están solos: los acompaña un grupo de actores que se incorpora con fuerza a este renovado universo.

Entonces, ¿quién es quién en la nueva Superman? Aquí te lo contamos...

David Corenswet como Kal-El / Clark Kent / Superman

Luego del ciclo de Henry Cavill, David Corenswet se pone la capa del Hombre de Acero, un sobreviviente de Krypton enviado a la Tierra por sus padres.

Aunque este es su papel más importante hasta ahora, ya había destacado en la serie The Politician (2019) de Netflix y en la taquillera Twisters (2024).

Rachel Brosnahan como Lois Lane

Audaz, inteligente y decidida. Así es la Lois Lane de Rachel Brosnahan. La actriz estadounidense interpreta a la periodista del Daily Planet, papel que antes tuvo Amy Adams.

Brosnahan ha brillado en producciones como Orange Is the New Black, House of Cards y The Marvelous Mrs. Maisel, por la que ganó un Emmy y dos Globos de Oro.

Nicholas Hoult como Lex Luthor

El eterno némesis de Superman. Nicholas Hoult interpreta a Lex Luthor, un ambicioso magnate dispuesto a todo con tal de eliminar al Hombre de Acero. En el cine, el personaje ha sido encarnado previamente por actores como Jesse Eisenberg.

Hoult, actor británico con una sólida trayectoria, ha participado en películas como Mad Max: Fury Road, El menú y Nosferatu. Fue nominado al Emmy y al Globo de Oro por su papel como el emperador Pedro III de Rusia en The Great, y conquistó a los fans del cómic al interpretar a la versión joven de Bestia en la saga X-Men.

Nathan Fillion como Guy Gardner / Green Lantern

Desde la versión de Ryan Reynolds, no habíamos tenido otro Linterna Verde en el cine. Ahora, Nathan Fillion encarna a Guy Gardner, un irreverente miembro de los Green Lantern Corps.

Con más de tres décadas de carrera, Fillion es conocido por papeles como Malcolm Reynolds en Firefly, Richard Castle en Castle, y John Nolan en The Rookie.

Isabela Merced como Kendra Saunders / Hawkgirl

La actriz nacionalizada peruana interpreta a Kendra Saunders, mejor conocida como Hawkgirl. Con un estilo audaz y carácter altanero, brilla en las escenas de acción.

A sus 23 años, Isabela Merced ya cuenta con una carrera sólida, con títulos como Transformers: El Último Caballero, Alien: Romulus y la segunda temporada de The Last of Us.

Edi Gathegi como Michael Holt / Mr. Terrific

Mr. Terrific, uno de los personajes más inteligentes del Universo DC, llega al cine con Edi Gathegi. Su arma secreta: las esferas-T, que le permiten todo tipo de proezas tácticas.

El actor keniano ha participado en series como House y The Blacklist, además de interpretar a Laurent en Crepúsculo y a Darwin en X-Men: Primera generación.

Anthony Carrigan como Rex Mason / Metamorpho

Otro debut cinematográfico es el de Metamorpho, interpretado por Anthony Carrigan. Este metahumano es capaz de transmutar los elementos de su cuerpo en distintas formas.

Carrigan es recordado por su papel como NoHo Hank en Barry, por el que fue nominado tres veces al Emmy. También apareció en Gotham, The Flash y The Forgotten.

María Gabriela de Faría como Angela Spica / The Engineer

Además de Lex Luthor, Superman presenta a otra amenaza de alto nivel: The Engineer, interpretada por María Gabriela de Faría. Sus habilidades provienen de nanotecnología integrada en su cuerpo.

La actriz venezolana saltó a la fama con Isa TKM de Nickelodeon, y luego participó en series juveniles como Grachi, Yo soy Franky y Vikki RPM. En el cine, este es su primer gran papel internacional.

¿Quiénes completan el reparto de Superman?

Además de David Corenswet, Rachel Brosnahan y Nicholas Hoult, el reparto incluye a:

Skyler Gisondo como Jimmy Olsen

como Jimmy Olsen Sara Sampaio como Eve Teschmacher

como Eve Teschmacher Mikaela Hoover como Cat Grant

como Cat Grant Christopher McDonald como Ron Troupe

como Ron Troupe Beck Bennett como Steve Lombard

como Steve Lombard Pruitt Taylor Vince como Jonathan Kent

como Jonathan Kent Frank Grillo como Rick Flag Sr.

como Rick Flag Sr. Sean Gunn como Maxwell Lord

¿Cuándo se estrena Superman?

La nueva película del Hombre de Acero se estrena en Latinoamérica, incluido Perú, el 10 de julio de 2025. Un día después llegará a las salas de Estados Unidos y Canadá. El filme marca el inicio oficial del nuevo Universo DC bajo la dirección creativa de James Gunn.

Mira el tráiler de Superman a continuación...

