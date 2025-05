'Superman' alza el vuelo en su tráiler oficial: quiere salvar al mundo, aunque el mundo no quiera ser salvado [VIDEO]

El adelanto completo de Superman, dirigido por James Gunn y protagonizado por David Corenswet, muestra una historia de conflicto, esperanza y redención. El icónico superhéroe regresa con una nueva mirada… y no todos están listos para aceptarla.

¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No… es Superman con nuevas y emocioanntes imágenes. Este miércoles, a solo dos meses de su esperado estreno en cines, el director James Gunn compartió finalmente el tráiler oficial de su versión del Hombre de Acero, una película que marcará el reinicio del universo cinematográfico de DC.

El avance de tres minutos no solo presenta a David Corenswet como el nuevo Superman, sino que plantea una pregunta clave para esta nueva etapa del superhéroe: ¿qué pasa cuando alguien quiere salvar al mundo… y el mundo no quiere ser salvado?

"Tus decisiones, tus acciones, eso es lo que te hace quien eres", escribió Gunn en redes sociales al publicar el tráiler. La frase, que también aparece en la voz del padre de Clark Kent durante el avance, resume el corazón de esta historia: un héroe que enfrenta no solo villanos, sino el escepticismo de aquellos a quienes quiere proteger.

Nicholas Hoult interpreta a Lex Luthor en la nueva película de 'Superman'.Fuente: DC Studios

¿Qué vemos en el tráiler oficial de Superman?

El tráiler se abre con un tono íntimo: vemos más de la relación entre Clark Kent y Lois Lane (Rachel Brosnahan), y escuchamos una conversación tensa entre ambos. Ella quiere entrevistarlo. Él accede. Pero no será una charla ligera.

"¿Me dejarías entrevistarte como Superman?", le pregunta Lois. "Lanza esas preguntas", responde él, con la calma de alguien que ya ha pasado por demasiadas batallas.

Lois le recuerda que su imagen pública se ha deteriorado. Que el secretario de Defensa está investigándolo. Que muchos lo acusan de actuar como si representara a una nación… cuando ni siquiera entró legalmente a ella. Superman se defiende: "Detuve una guerra con mis propias manos. Iba a morir gente", dice, con la mirada firme.

La tensión crece no solo entre ellos, sino en todo el mundo que los rodea. Las imágenes lo confirman: multitudes que lo cuestionan, líderes políticos que desconfían de él y un Lex Luthor (Nicholas Hoult) que prepara su propio plan para derribarlo.

El elenco de 'Superman' también incluye a Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Edi Gathegi como Mister Terrific y Nathan Fillion como Guy Gardner.Fuente: DC Studios

Lex Luthor, Krypto y los nuevos héroes del Universo DC

El villano de esta historia no tiene poderes, pero sí una ambición desmedida. Lex Luthor, interpretado por un imponente Hoult, irrumpe en la Fortaleza de la Soledad y advierte: "No es una persona. Es una cosa... Se convirtió en el centro de atención y no lo aceptaré".

En paralelo, el tráiler nos deja ver otras caras conocidas (y nuevas) del universo DC. Aparecen fugazmente Green Lantern (Nathan Fillion), Hawkgirl (Isabela Merced), Mr. Terrific (Edi Gathegi) y Metamorpho (Anthony Carrigan).

Y sí: Krypto, el amigo fiel de Superman, también tiene su momento estelar, consolidándose como uno de los acompañantes más entrañables, y adorables, de esta nueva etapa del Hombre de Acero.

David Corenswet y Rachel Brosnahan encarnan a Superman y Lois Lane en esta renovada visión del héroe, bajo la dirección de James Gunn.Fuente: DC Studios

¿Quiénes actúan en Superman?

El reparto de Superman incluye a:

David Corenswet como Superman

como Superman Rachel Brosnahan como Lois Lane

como Lois Lane Nicholas Hoult como Lex Luthor

como Lex Luthor Skyler Gisondo como Jimmy Olsen

como Jimmy Olsen Sara Sampaio como Eve Teschmacher

como Eve Teschmacher Nathan Fillion como Green Lantern

como Green Lantern Isabela Merced como Hawkgirl

como Hawkgirl Edi Gathegi como Mr. Terrific

como Mr. Terrific Anthony Carrigan como Metamorpho

como Metamorpho María Gabriela de Faría como The Engineer

como The Engineer Mikaela Hoover como Cat Grant

como Jimmy Olsen Christopher McDonald como Ron Troupe

como Ron Troupe Beck Bennett como Steve Lombard

como Steve Lombard Pruitt Taylor Vince como Jonathan Kent

Edi Gathegi interpreta a Mister Terrific en la nueva película de 'Superman'.Fuente: DC Studios

¿Cuándo se estrena Superman?

La nueva entrega del Hombre de Acero dirigida por James Gunn llegará a los cines de Latinoamérica —incluido Perú— el 10 de julio de 2025, mientras que en Estados Unidos y Canadá se estrenará el 11 de julio. Será el primer capítulo del renovado Universo DC, un proyecto que busca redefinir la narrativa de sus superhéroes con historias más humanas, complejas y ambiciosas.

La nueva película de 'Superman' llegará a los cines de Latinoamérica en julio de 2025.Fuente: DC Studios

Mira el tráiler oficial de Superman a continuación...

