Isabela Merced revela su plato peruano favorito durante la premiere de 'The Last of Us 2'

La actriz de origen peruano recordó con cariño sus raíces durante la premiere de la segunda temporada de The Last of Us. Mientras continúa conquistando Hollywood, se alista para su próximo proyecto: interpretar a Hawkgirl en Superman.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Isabela Merced, actriz de origen peruano que está conquistando Hollywood con grandes producciones como Alien: Romulus y Superman, confesó que su plato favorito de la cocina peruana es el estofado de pollo.

Merced, quien interpreta a Dina en la segunda temporada de The Last of Us, recordó con cariño la comida peruana durante el avant premiere de la serie en el TCL Chinese Theatre de Los Ángeles, cuando le preguntaron: "¿Cuál es tu comida casera favorita para cocinar?".

"¡Amamos las papas en el Perú!"

"Probablemente la de mi mamá", respondió la actriz, añadiendo: "Ella cocina, yo no. Ella prepara un buen estofado, que es un plato tradicional peruano". Además, describió el platillo, que incluye papas, arvejas, zanahorias, pollo y arroz.

"Eso es lo especial de la comida peruana: tomamos ingredientes sencillos y hacemos algo muy bueno, delicioso", agregó, haciendo una pausa para resaltar: "¡Amamos las papas en el Perú!".

Isabela Merced, la peruana en The Last of Us 2

La promoción de Madame Web en febrero de 2024 coincidió con las grabaciones de la esperada segunda temporada de The Last of Us, donde la actriz de origen peruano Isabela Merced asumirá el papel de Dina, el nuevo interés romántico de Ellie, interpretada por Bella Ramsey.

“Tuve un día de grabación en Vancouver, antes de regresar a Los Ángeles para las actividades de prensa de Madame Web. Fue increíble. HBO ama ese trabajo y el libreto. Creo que va a ser increíble. Me encanta lo que he leído”, comentó Merced en una entrevista con RPP.

Merced dará vida a Dina, el interés romántico de Ellie (Bella Ramsey). En el tráiler, vemos el esperado momento en el que ambas se conocen: Ellie toca la guitarra mientras Dina se le acerca lentamente y se sienta frente a ella. Aunque no se muestra la reacción de Ellie, podemos notar cómo Dina la observa y le sonríe con ternura.

Isabela Merced y Bella Ramsey protagonizarán un romance en la segunda temporada de 'The Last of Us'.Fuente: Sony Pictures Television

¿Cuándo se estrena The Last of Us 2?

El primer episodio de la segunda temporada de The Last of Us, titulado Future Days, se estrenará el 13 de abril de 2025. A partir de esa fecha, se lanzará un nuevo episodio cada domingo, hasta completar los siete episodios el 25 de mayo.

Pedro Pascal y Bella Ramsey encabezan el elenco de la serie postapocalíptica 'The Last of Us'.Fuente: Sony Pictures Television

Mira el tráiler de The Last of Us 2 a continuación...

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis