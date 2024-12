'Superman': la peruana Isabela Merced se transforma en Hawkgirl en el primer tráiler de la película

La actriz peruana sigue sumando grandes proyectos a su carrera, tras el reciente estreno de la aclamada Alien: Romulus. Ahora se convierte en Hawkgirl, cerrando un año que comenzó con la polémica Madame Web.

El teaser tráiler de Superman dejó más de una sorpresa con su estreno el jueves. Además de ver por primera vez a David Corenswet luciendo la capa del icónico superhéroe, también pudimos disfrutar de las primeras imágenes de Isabela Merced, la peruana favorita de Hollywood, volando con fuerza como la aguerrida Hawkgirl.

Más allá de los ya conocidos personajes como el Hombre de Acero, Lois Lane y Lex Luthor, este adelanto ofreció un vistazo a una amplia galería de héroes, entre los que destacan figuras como Green Lantern, Mr. Terrific, Metamorpho, y los compañeros de Clark Kent en el Daily Planet, incluyendo a Cat Grant, Jimmy Olsen, Ron Troupe y Steve Lombard.

Sin embargo, la gran sorpresa fue la aparición de Hawkgirl, interpretada por la peruana Isabela Merced, quien con 23 años, se unió a la celebración del tráiler con un mensaje en sus redes sociales: “Como de costumbre, soy la última en llegar a la fiesta, pero siempre soy la última en irme”, luego de tardar unas horas en reaccionar al estreno.

Isabela Merced interpreta a Hawkgirl en la nueva película de 'Superman'.Fuente: DC Studios

Isabela Merced en el tráiler de Superman

Hawkgirl tiene una breve, pero destacada aparición en dos escenas. En la primera, la vemos acompañando a Green Lantern (Nathan Fillion) y Mister Terrific (Edi Gathegi) en su encuentro con Superman; en la segunda, aparece volando sola entre los rascacielos, empuñando su mazo en alto para iniciar la batalla.

Con este nuevo papel, Isabela deja atrás su personaje de Anya Corazon en Madame Web, película de Marvel que marcó su debut en el género de superhéroes junto a Dakota Johnson, Sydney Sweeney y Celeste O'Connor. Este 2023, además, estrenó Turtles All the Way Down en Max y Alien: Romulus en cines.

"Que me escogieran para estar en todos estos proyectos tan importantes me impactó", comentó en febrero a EFE. Días después, declaró en una entrevista con RPP: "He tenido muchas oportunidades increíbles que no puedo creer, estoy en tantos proyectos gigantes, con gente que es top y me fascina".

Isabela Merced en el estreno de 'Alien: Romulus' en Los Ángeles.Fuente: Getty Images

¿Quién es Isabela Merced?

Isabela Merced, nacida como Isabela Moner el 10 de julio de 2001 en Cleveland, Ohio, EE.UU., mantiene un fuerte vínculo con Perú gracias a sus raíces familiares. Su madre, originaria de Lima, la crio en un hogar donde se hablaba español y la comida peruana era parte esencial de su vida cotidiana.

A lo largo de su carrera, Isabela ha mostrado con gran orgullo su identidad peruana. En 2017, compartió públicamente a través de sus redes sociales que obtuvo su Documento Nacional de Identidad (DNI). Además, ha declarado en varias ocasiones que se siente más identificada con su herencia peruana que con su nacionalidad estadounidense.

Su versatilidad actoral comenzó a forjarse en Hollywood con papeles en películas como Transformers: El último caballero (2016). Desde sus inicios en Nickelodeon con 100 Things to Do Before High School hasta su participación en Dora y la ciudad perdida (2019), ha demostrado su gran capacidad para adaptarse a diversos géneros.

Isabela debutó en cine en 2013 con The House That Jack Built y ha participado en otras producciones como Middle School: The Worst Years of My Life (2016), The Nut Job 2: Nutty by Nature (2017), Sicario: Day of the Soldado (2018) y El padre de la novia (2022). Este año, además de su papel en Madame Web, participó en los estrenos de Turtles All the Way Down y Alien: Romulus.

