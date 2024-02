James Gunn comparte primera imagen del elenco de 'Superman: Legacy' antes de las grabaciones

¡No es un pájaro ni un avión! ¡Es el elenco de Superman: Legacy listo para despegar! Bajo la dirección de James Gunn, también presidente de DC Studios, el nuevo filme del Hombre de Acero está a punto de iniciar sus filmaciones.



En enero de 2023, Gunn anunció que este proyecto marcaría el inicio de su Universo DC. Inicialmente, estaba programado como guionista, pero en marzo de 2023, reveló que también dirigiría esta nueva entrega para cines.



"Es un honor ser parte del legado. Y qué mejor día que el aniversario de Superman para sumergirse completamente en la preproducción temprana de Superman: Legacy. ¡Los trajes, el diseño de producción y más ya están en marcha!", escribió en abril.



James Gunn asume la dirección y el guion de 'Superman: Legacy'.Fuente: Instagram: @jamesgunn

¿Quiénes conforman el elenco de Superman: Legacy?

Aunque ya se había confirmado a todas las estrellas del elenco desde hace algunos meses, Gunn sorprendió en redes al compartir el jueves la primera imagen del elenco reunido para la lectura del guion previo al rodaje.



"Después de la lectura del guion con el elenco de #Superman. Eve, Mr. Terrific, Superman/Clark, Otis, Lex, el productor Peter Safran, Jimmy, Metamorpho, Lois, Hawkgirl, yo, Guy y The Engineer, ¡todos juntos por primera vez! Qué hermoso día".



El elenco de Superman: Legacy está encabezado por David Corensweet como Superman y Rachel Brosnahan como Lois Lane. Además estarán Nicholas Hoult (Lex Luthor), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), Sara Sampaio (Eve Teschmacher), Nathan Fillion (Green Lantern), Isabella Merced (Hawkgirl), Edi Gathegi (Mr. Terrific), Anthony Carrigan (Metamorpho), y María Gabriela de Faría (The Engineer).

James Gunn junto al elenco de 'Superman: Legacy'.Fuente: Instagram: @jamesgunn

¿Qué dice Isabela Merced sobre Superman: Legacy?

Durante la promoción por el estreno Madame Web, la película protagonizada por Dakota Johnson, RPP tuvo la oportunidad de conversar con Isabela Merced, la actriz de origen peruano que también forma pare del elenco de Superman: Legacy.



Merced nos adelantó que comenzaría las grabaciones de la película, donde interpretará a Hawkgirl, después de concluir las grabaciones del primer episodio de la segunda temporada de The Last of Us, donde compartirá roles con Bella Ramsey.

"Me voy de Los Ángeles a Vancouver al día siguiente del estreno de Madame Web, para terminar de grabar el primer episodio de The Last of Us. Estaré muy ocupada; cuando esté libre de la serie, iré directo a grabar Superman: Legacy", declaró.

Superman logo for the Superman: Legacy table read. https://t.co/dEKbdZKQ0h pic.twitter.com/J5GV9HIRUG — Home of DCU (@homeofdcu) February 22, 2024

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis