'Superman': James Gunn promete "una película optimista con momentos oscuros"

La película llegará a los cines en julio de 2025. David Corenswet asume el papel de Superman, mientras que James Gunn dirige con la intención de darle nuevos aires a la franquicia.

En medio de una gran expectativa, este jueves DC Studios presentó el teaser tráiler de Superman, la nueva película del superhéroe, bajo la dirección de James Gunn. El avance muestra las primeras imágenes de David Corenswet interpretando al Hombre de Acero, acompañado de Rachel Brosnahan como Lois Lane y Nicholas Hoult como Lex Luthor, entre otras sorpresas.

“Quería que el tráiler reflejara realmente la esencia de la historia. La película es optimista, pero también tiene momentos oscuros. Es una gran película de ciencia ficción, pero, al mismo tiempo, está muy bien fundamentada en la manera en que tratamos a los personajes y todo lo demás”, explicó Gunn en una conferencia de prensa el lunes, a la que RPP tuvo acceso.

Superman, más vulnerable que nunca

"Al principio, vemos a un Superman golpeado", comentó Gunn, refiriéndose a la impactante apertura del tráiler en la que el héroe se estrella contra el hielo. "Ese es nuestro país. Creo en la bondad de los seres humanos, y creo que la mayoría de las personas en este país, a pesar de sus creencias ideológicas, su política, están haciendo lo mejor que pueden para salir adelante".

El director, que viene de liderar la exitosa trilogía Guardianes de la Galaxia, continuó diciendo: "Esta película trata sobre eso. Trata sobre la bondad innata de los seres humanos, y que puede ser vista como algo poco atractivo y bajo asedio [por] algunas de las voces más oscuras que son algunas de las voces más fuertes".

Un universo de personajes

El tráiler ofrece un vistazo a una amplia galería de personajes más allá del protagonista, Lois Lane y Lex Luthor. Aparecen figuras como Green Lantern, Hawkgirl, Mr. Terrific, Metamorpho, el padre adoptivo de Clark Kent y sus compañeros del Daily Planet, lo que promete muchas historias fascinantes, además de la trama principal del superhéroe.

"Estamos abrazando toda la mitología de Superman. Él tiene amigos que son otros superhéroes. También tiene conflictos con otros superhéroes. Estamos incluyendo muchas de las cosas que amamos de los cómics, cosas que no hemos podido ver mucho en las películas anteriores y definitivamente no de una manera tan realista", comentó Gunn.

David Corenswet y Rachel Brosnahan encarnan a Superman y Lois Lane en esta renovada visión del héroe, bajo la dirección de James Gunn.Fuente: DC Studios

La música en Superman

James Gunn también compartió que estuvo indeciso sobre si incluir el icónico tema principal compuesto por John Williams para Superman: La película (1978). Finalmente, se dio cuenta de que ese tema está tan estrechamente relacionado con el personaje que debía integrarlo de alguna manera, como el riff de guitarra eléctrica que se escucha en el tráiler. "Esa fue una de mis bandas sonoras favoritas de todos los tiempos", confesó.

Para esta nueva versión, Gunn recurrió a John Murphy, quien compuso la música de Guardianes de la Galaxia Vol. 3 (2023) y El Escuadrón Suicida (2021). "Le dije: 'Quiero usar una versión del tema de Williams, pero quiero crear nuestra propia versión de él'", explicó Gunn. "Él ha hecho algo milagroso. Es una mezcla de lo nuevo y lo tradicional”, añadió.

El traje de Superman

El director también compartió una historia que ha contado previamente, sobre cómo, durante las pruebas de vestuario de Corenswet, le parecía que el traje de Superman era demasiado colorido y hasta ridículo. "David me dijo: 'Sí, es un extraterrestre de otro planeta, súper poderoso, que no quiere que los niños le tengan miedo'", recordó.

Según Gunn, el personaje de Superman es un símbolo de esperanza y positividad, y por eso se viste de manera que no cause temor. Concluyó: "Creo que intentar hacer el traje de Superman 'serio', como si no tuviera un toque de frivolidad, es un error. Es un superhéroe, el primero, con colores brillantes. Y eso es lo que es."

La nueva película de Superman llegará a los cines de Latinoamérica en julio de 2025.Fuente: DC Studios

