Escasa presencia de fans en el estreno adelantado de 'Taylor Swift: The Eras Tour'

Taylor Swift adelantó el estreno de su película The Eras Tour, pero la respuesta de los fans fue tímida. Aunque las preventas alcanzaron cifras millonarias, muchos seguidores no se enteraron de esta novedad u optaron por la prudencia, debido a la situación geopolítica actual.

La intérprete de I knew you were trouble anunció que el estreno, inicialmente programado para el viernes 13 en todo el mundo, se adelantaba un día solo en Estados Unidos y Canadá, debido a la alta demanda. Sin embargo, a pesar de las millonarias cifras de preventas, la asistencia no fue abrumadora.

¿Por qué los fans no fueron al estreno?

Según EFE, un empleado de los cines Regal, ubicados cerca de Times Square, contó que unas 100 personas asistieron a la primera función del Tour de las eras, un número sorprendentemente bajo para un lugar tan céntrico.

En el cine AMC, situado al frente, otro empleado sugirió que la falta de asistencia se debió a que las personas "no tuvieron tiempo" para comprar boletos o simplemente no se enteraron de la noticia. Aunque las funciones del viernes en dicho complejo estaban agotadas en 15 de las 25 salas, las proyecciones de la película de Taylor Swift tuvieron una asistencia notablemente baja.

A esto se suma que algunos espectadores intentaron cambiar sus boletos de la función del viernes por las del jueves debido a las protestas programadas para el viernes en la plaza, relacionadas con el conflicto entre Israel y Palestina. Sin embargo, la política del cine no permitía reembolsos.

...Ready For It?

A pesar del tímido estreno en cines de Taylor Swift: The Eras Tour, se espera que los swifties respondan con entusiasmo y se presenten como si estuvieran asistiendo a un concierto de El tour de las eras, con ropa colorida, accesorios con lentejuelas y flecos y maquillaje con purpurina. Tampoco faltarán las famosas pulseras de la amistad, promovidas por la cantante.

Sin embargo, algunas cadenas de cines han establecido pautas para los espectadores de la película de Taylor Swift. Por ejemplo, AMC, la principal distribuidora en Norteamérica, recomienda cantar y bailar, "pero no sobre los asientos, o bloqueando la vista de los demás".

Por su parte, la cadena Cinemark, que planea ofrecer "fiestas swifties privadas" en sus salas para grupos de hasta 40 amigos, estableció reglas más estrictas: "Por favor, abstenerse de traer purpurina, globos, serpentinas, banderines, pancartas y otras decoraciones", se lee en su sitio web.

Taylor brilló en el avant premier

La primera proyección de Taylor Swift: The Eras Tour en Los Ángeles, realizada el miércoles en un centro comercial, fue una fiesta completa, con tiendas, restaurantes y los alrededores de la alfombra roja llenos de fans que imitaban el brillante estilo del videoclip Bejeweled, según informó Variety.

Taylor Swift, luciendo un vestido de princesa azul celeste de Oscar de la Renta, fue la estrella del evento, posando junto al director del documental, Sam Wrench, y los bailarines de la gira The Eras Tour. Además, Beyoncé estuvo presente para mostrar su apoyo.

Antes del adelanto del estreno, se estimaba que la película podría alcanzar entre 100 y 125 millones de dólares en su debut en la taquilla estadounidense, con ingresos adicionales de entre 30 y 50 millones de dólares a nivel internacional. Según información de AMC, la película generó más de 100 millones de dólares en preventas.

Taylor Swift adelantó el estreno de su película un día solo en Estados Unidos y Canadá debido a la alta demandaFuente: AFP

Los fans de Taylor Swift no acudieron en masa al estreno de la película de 'The Eras Tour'Fuente: AFP