Michael Keaton volvería a hacer de Batman en la nueva cinta de DC: "Batgirl" | Fuente: AFP

Los multiversos están de moda y ahora le toca a DC. De acuerdo a un comunicado de prensa de Warner Bros., Michael Keaton se unió al elenco de “Batgirl”, película que se estrenaría a fines de 2022 o inicios de 2023 a través de la plataforma HBO Max. ¿Hará de Batman?

Como se recuerda, Michael Keaton interpretó a Batman en dos oportunidades, en “Batman” y “Batman Vuelve”, de 1989 y 1992, respectivamente. Ambas películas fueron dirigidas por Tim Burton y marcaron un hito en el cine de superhéroes.

La participación de Michael Keaton también se anunció para “The Flash”, en la que actuará junto a Ben Affleck, lo cual significa que tendremos dos Batman en la misma cinta.

Pero en lo referente a superhéroes, Keaton no solo ha interpretado al “Caballero de la noche”. En el 2014, lo vimos protagonizando “Birdman”, en un rol muy similar al del “hombre murciélago”, aunque de corte más irónico. Y en el 2017, al villano el Buitre en “Spider-Man: Homecoming”.

Michael Keaton dio vida a Batman en las primeras dos cintas, dirigidas por Tim Burton. | Fuente: Warner Bros.

¿Qué sabemos de “Batgirl”?

Si bien no se ha confirmado que Michael Keaton interpretará a Batman en la película de “Batgirl”, las expectativas de los fans están puestas en ver al actor vestir de nuevo la capa oscura. Darle otro personaje solo complicaría las cosas en una industria que está apostando por los universos cinematográficos, y también por los multiversos.

Actualmente, "Batgirl" se está rodando en Escocia. Será protagonizada por la actriz Leslie Grace, quien hará de Barbara Gordon, la hija del comisionado Gordon. Este último será interpretado por J.K. Simmons, que retomaría su papel de “Justice League”.

Si atamos cabos y tenemos en cuenta que Michael Keaton y Ben Affleck estarán en “The Flash”, y que este último comparte roles en “Justice League” con J.K. Simmons, lo más probable es que Keaton interprete a Batman una vez más.

Otra cosa que se sabe de “Batgirl” es que tendrá como villano a Firefly, un clásico de los cómics de Batman, el cual será interpretado por Brendan Fraser. Los directores de la película serán Adil El Arbi y Bilall Fallah, que hace poco tuvieron a su cargo "Bad Boys For Life".

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x19 Succession es lo mejor que verás en la televisión hoy en día (y te contamos por qué)

No podíamos dejar pasar más tiempo sin hablar de esta GRAN SERIE. Le metemos 27 minutos SIN SPOILERS (pensando en ti que todavía no la ves para corras a chequearla) y luego vamos con todos los detalles. Son dos temporadas, la tercera se estrenó hace unas semanas, así que si la has disfrutado tanto como nosotros, te engancharás con esta buena conversa.