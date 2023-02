Michael Keaton debutó como Batman en 1989. | Fuente: DC

DC no quiso quedarse atrás en este Super Bowl y presentó un nuevo adelanto de ‘The Flash’ en medio de la celebración deportiva más grande de Estados Unidos.

En estas imágenes ya disponibles, es llamativa el regreso de Michael Keaton como Batman, quien a sus 71 años vuelve a uno de sus máximos roles.

On June 16, worlds collide. Watch the official trailer now for The Flash – only in theaters. #TheFlashMovie pic.twitter.com/5vHMq4elkQ — The Flash (@theFlash) February 12, 2023

'The Flash' en pantalla gigante

En esta película, el Barry Allen interpretado por Ezra Miller quiere ir al pasado para ayudar a que su mamá sobreviva, pero este acto altera completamente la línea temporal en la que existe.

Debido a ello, podremos ver a algunos Batman de la historia como el de Ben Affleck, pero también al de Michael Keaton, quien le dio vida en 1989 y 1992.

Estas imágenes también traen a Sasha Calle en su debut como Supergirl y también trae de regreso a Michael Shannon como el general Zod.

La película se estrenará el 16 de junio de este año.

Check out the teaser poster for The Flash and tune in during the big game for the official trailer. #TheFlashMovie pic.twitter.com/CEDjDD3fuC — The Flash (@theFlash) February 10, 2023

Rihanna: Todo lo que se sabe de su show en el Super Bowl

Rihanna es la estrella principal del espectáculo del medio tiempo de Super Bowl 2023 y este domingo 12 de febrero subirá al escenario del State Farm Stadium de Arizona para cantar ante más de 63 mil espectadores.

La intérprete confirmó a través de sus redes sociales que está grabando un especial de su presentación para Apple Music. Los primeros rumores apuntaron a que Taylor Swift sería la encargada del show del descanso, pero al final la NFL y Apple Music confirmaron la elección de la cantante de Barbados.

Como se sabe, una de las características del evento deportivo es que, durante el descanso, grandes artistas de la música suelen presentar espectáculos apoteósicos, como sucedió con Michael Jackson, Madonna, Lady Gaga, Red Hot Chilli Peppers y Eminem.

¿Qué canciones interpretará Rihanna en el Super Bowl 2023?

Algunos seguidores de la artista comenzaron a hacer sus pedidos musicales a través de redes sociales. Cabe resaltar que Rihanna tendrá 14 minutos para su presentación, por lo que el setlist podría resumirse en un 'medley' con todos sus éxitos y parte de sus nuevas propuestas.

Lo cierto es que será una lista elaborada por la compañía Roc Nation, propiedad del rapero Jay-Z, quien está a cargo de la estrategia de entretenimiento de música en vivo de la NFL. Según una fuente de The U.S. Sun, "el primer setlist de canciones es bastante completo y toca todas las eras de Rihanna, incluida la nueva en la que está a punto de embarcarse".

En ese sentido, se espera que en el show suenen temas como 'Umbrella', 'Love on the Brain', 'All of the Lights', 'Work', 'Consideration', 'FourFiveSeconds', 'Love the Way You Lie', 'Kiss It Better', 'We Found Love', 'Needed Me' y 'Diamonds'.

