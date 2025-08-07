'La resurrección de Cristo', de Mel Gibson, tendrá dos fechas de estreno en cines el 2027

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Humo blanco. Mel Gibson confirmó las dos fechas de estreno para su nueva película La resurrección de Cristo. Por medio de las redes oficiales del filme, se reveló que la esperada secuela del exitoso —y polémico— largometraje La pasión de Cristo (2004) se dividirá en dos partes para el 2027.

De acuerdo con el anuncio, compartido el último martes, se informó que la película La resurrección de Cristo – Primera Parte estará disponible en los cines estadounidenses el Viernes Santo. Es decir, el 26 de marzo de 2027.

Por otro lado, la Segunda Parte de La resurrección de Cristo se lanzará a la pantalla grande 40 días después de su antecesora coincidiendo con el Día de la Ascensión, el 6 de mayo de 2027, completando así uno de los proyectos más esperados del séptimo arte.

Cabe resaltar que ambas películas de Mel Gibson serán distribuidas por la compañía Lionsgate, que anunció oficialmente el rodaje de la película para este 2025, confirmando lo anunciado por Manuela Cacciamani, directora general de los estudios Cinecittà de Roma. La producción será de Bruce Davey bajo el sello de Icon Productions.

A comienzo de año, Mel Gibson deslizó que el rodaje de La resurrección de Cristo comenzaría el 2026. No obstante, el proyecto adelantará sus escenas contando, nuevamente, con Jim Caviezel en el papel de Jesús de Nazareth.

Mel Gibson aseguró que la secuela de La pasión de Cristo será "una película muy ambiciosa". Fuente: Icon Productions

¿Qué dijo Mel Gibson sobre su película La resurrección de Cristo?

Mel Gibson habló con Joe Rogan en su podcast donde confirmó que La resurrección de Cristo contará con un guion escrito desde hace siete años por su hermano Donal Gibson y su amigo Randall Wallace, guionista conocido por hacer con Gibson el icónico filme Corazón Valiente (1995).

"Se requiere mucho tiempo porque es un viaje ácido. Nunca he leído nada igual (...) Mi hermano, Randall y yo nos unimos a esto. Así que hay algunas buenas ideas unidas, pero también hay cosas locas", comenzó diciendo el director ganador del Oscar en enero de este 2025.

Por otro lado, el también actor de 69 años recalcó que La resurrección de Cristo tratará de "evocar cosas y emociones en la gente a partir de la forma en que lo representas y lo filmas".

"Llevo mucho tiempo dándole vueltas. No va a ser fácil, va a requerir mucha planificación y no estoy del todo seguro de poder lograrlo. A decir verdad, es súper ambicioso. Pero lo intentaré porque eso es lo que hay que hacer, ¿no?, asumir el reto, ¿no?", remarcó.

THE RESURRECTION OF THE CHRIST Parts One and Two - coming to theaters Spring 2027.



PART ONE

Good Friday - March 26, 2027



PART TWO

Ascension Day - May 6, 2027 pic.twitter.com/HphYQFl7ox — The Resurrection of The Christ (@ResurrectFilm) August 5, 2025

¿Qué se sabe de la nueva película La resurrección de Cristo?

La resurrección de Cristo es una próxima película bíblica estadounidense la cual será una secuela del controvertido filme La pasión de Cristo, del 2004. El largometraje será dirigido y producido por Mel Gibson y contará con Randall Wallace como guionista. La película tendrá dos fechas de estreno: el 26 de marzo y el 6 de mayo de 2027.

El proyecto todavía no cuenta con una sinopsis oficial. No obstante, Gibson dio pistas de la trama de su esperada secuela. "Creo que para contar la historia correctamente hay que empezar con la caída de los ángeles, lo que significa que estás en otro lugar, en otro reino. Tienes que ir al infierno", explicó.

Es importante precisar que el título de la película La resurrección de Cristo evidencia que el proyecto se centrará en los sucesos posteriores a la crucifixión de Jesús de Nazareth.

El propio Mel Gibson confirmó que la película contará otra vez con Jim Caviezel como Jesús. "Gibson dijo que necesitaría emplear algunas técnicas, como la desintegración digital (CGI), en Caviezel, ya que han pasado más de 20 años desde la primera película", precisa Deadline.

Aparte de Caviezel, medios internacionales informaron que el filme tendrá a la actriz Maia Morgenstern interpretando nuevamente a la Virgen María y a Francesco De Vito como el apóstol Pedro.

Jim Caviezel volverá con su papel de Jesús en la nueva película de Mel Gibson. | Fuente: Icon Productions

La pasión de Cristo, un fenómeno internacional

La pasión de Cristo fue una película dramática y cristiana estadounidense estrenada el 2004. El filme, dirigido por Mel Gibson, recaudó más de 370 millones de dólares solo en Estados Unidos superando los 612 millones de dólares en la taquilla a nivel mundial, partiendo de un presupuesto de 30 millones de dólares.

Hasta hace poco, La pasión de Cristo ostentaba el récord como la película clasificada R más taquillera en la historia del cine estadounidense. El largometraje, de más de dos horas, muestra las últimas horas de vida de Jesús, quien es llevada a la crucifixión con recuerdos de sus días como humano en la Tierra.

Tras su lanzamiento, causó controversia al recibir críticas polarizadas. Algunos consideraron la película como una experiencia religiosa y santa, elogiando las actuaciones del elenco, los valores de producción y musicalización. Mientras otros la denunciaron por considerarla antisemita y por la violencia gráfica y emocional de sus escenas.

Finalmente, el filme logró tres nominaciones en los premios Oscar a Mejor maquillaje, Mejor fotografía y Mejor banda sonora original.

La pasión de Cristo logró recaudar 612 millones de dólares en taquilla a nivel mundial.Fuente: Icon Productions

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis