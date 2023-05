'The Flash': Warner Bros. presenta el tráiler final de la esperada película de DC Cómics

A pocos días de su estreno mundial, Warner Bros. dio a conocer el último avance de 'The Flash', una de las cintas más esperadas por los fanáticos del Universo Extendido de DC y dirigida por Andy Muschietti, quien ha trabajado en películas como 'IT' y 'Breast'. Como cortina musical, el avance incluye una versión especial de Time, uno de los temas más destacados de la banda británica Pink Floyd.

Pese a los escándalos que protagonizó por su comportamiento y que terminaron en problemas con la justicia, Ezra Miller repite su papel de Barry Allen en el primer largometraje independiente de DC Super Hero.

¿De qué trata 'The Flash'?

Los mundos colisionan en "The Flash" cuando Barry usa sus superpoderes para viajar en el tiempo y cambiar los eventos del pasado. En su intento de salvar la vida de su madre, sin darse cuenta, Barry provoca cambios que resultan en la creación de un multiverso.

El protagonista queda atrapado en una realidad en la que el general Zod (Michael Shannon regresa de Man of Steel) invade la Tierra y no hay superhéroes que se le opongan.

Es así que Barry deberá sacar del retiro al Batman de Michael Keaton y también recurrir a la ayuda de la Supergirl de Sasha Calle para combatir el caos que él mismo generó.

Reparto de 'The Flash'

Además de Ezra Miller, Michael Keaton, Sasha Calle y Ben Affleck, el elenco también incluye a Ron Livingston y Maribel Verdú como los padres de Barry; Kiersey Clemons como Iris West, pareja de Barry. También se confirmó al actor de la película Aquaman, Temuera Morrison como Thomas Curry.

La película de Warner Bros. llegará a las salas de cine el próximo jueves 15 de junio en Latinoamérica; mientras que, en Estados Unidos, la cinta se estrenará el viernes 16 de junio.

Ficha técnica

Guión: Christina Hodson ("Birds of Prey", "Bumblebee")

Historia: John Francis Daley y Jonathan Goldstein ("Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves", "Spider-Man: Homecoming") y Joby Harold (“Transformers: Rise of the Beasts”, “Army of the Dead”).

Productores ejecutivos: Toby Emmerich, Walter Hamada, Galen Vaisman y Marianne Jenkins.

Director de fotografía: Henry Braham (“Guardians of the Galaxy Vol. 3”, “The Suicide Squad”).

Diseño de producción: Paul Denham Austerberry (“IT Chapter Two”, “The Shape of Water”).

Editores: Jason Ballantine (las películas de "IT", "The Great Gatsby") y Paul Machliss ("The Gentlemen", "Baby Driver").

Diseñadora de vestuario: Alexandra Byrne ("Doctor Strange", "Guardians of the Galaxy").

Música: Benjamin Wallfisch (“The Invisible Man”, las películas de “IT”).