'The Mandalorian and Grogu': Star Wars lanza épico primer tráiler de su nueva película con Pedro Pascal y un Baby Yoda ya crecido

El primer adelanto muestra a Din Djarin y Grogu listos para una nueva misión en la pantalla grande. El estreno está programado para mayo de 2026.
"Si estás buscando una nueva aventura… El camino así es". Con ese mensaje arranca el primer tráiler de The Mandalorian and Grogu, la nueva película del universo Star Wars que llevará al popular dúo de la exitosa serie de Disney+ a los cines en 2026.
La franquicia presentó también el primer póster oficial este lunes. El cartel evoca la estética clásica de la ciencia ficción: Din Djarin domina la imagen con su icónico casco, acompañado de un Grogu que ya luce más crecido. La nave Razor Crest aparece en el cielo, junto a otras aeronaves, mientras se confirma la incorporación de Sigourney Weaver al reparto.
La película está dirigida por Jon Favreau y producida por Favreau, Kathleen Kennedy, Dave Filoni e Ian Bryce. La música estará nuevamente a cargo de Ludwig Göransson.
¿Qué muestra el tráiler de The Mandalorian and Grogu?
En apenas minuto y medio, el adelanto deja claro que el “clan de dos” está listo para la pelea. Vemos a Din Djarin y Grogu enfrentarse a restos del Imperio, derribar AT-ATs, entrar en combates de gladiadores con criaturas gigantes de Dejarik e incluso cruzarse con un imponente Hutt.
Grogu también sorprende con escenas que lo muestran más independiente: interactúa con sus nuevos amigos Anzellanos, utiliza un pequeño telescopio para vigilar al enemigo y se une activamente a las batallas, dejando claro que está más fuerte y decidido que nunca.
¿De qué trata The Mandalorian and Grogu?
La historia se sitúa tras la caída del Imperio. Aunque la Rebelión triunfó, varios señores de la guerra imperiales aún amenazan la galaxia. En medio de este caos, la Nueva República busca consolidar la paz con la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) y su inseparable aprendiz, Grogu.
¿Quiénes integran el elenco de The Mandalorian and Grogu?
El elenco principal está conformado por:
- Pedro Pascal como Din Djarin / The Mandalorian
- Grogu, el aprendiz mandaloriano
- Sigourney Weaver como Ward, coronel y líder de los Adelphi Rangers de la Nueva República
- Jeremy Allen White como Rotta the Hutt, hijo del fallecido Jabba el Hutt
- Jonny Coyne como un señor de la guerra imperial
¿Cuándo se estrena The Mandalorian and Grogu?
La película se estrenará en cines de Latinoamérica el jueves 21 de mayo de 2026, mientras que en Estados Unidos y Canadá llegará a las salas al día siguiente. Mientras tanto, los fanáticos pueden revivir la historia de Din Djarin y Grogu en la serie The Mandalorian, cuyas tres temporadas ya están disponibles en el catálogo de Disney+.