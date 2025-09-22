Jason Momoa afirma que "no hay nadie mejor que él" para interpretar a Blanka en la nueva película de 'Street Fighter'

El actor de 46 años dará vida al icónico luchador verde en la próxima adaptación live-action del clásico videojuego de Capcom, prevista para 2026.

En junio, los fanáticos de Street Fighter celebraron el anuncio de una nueva adaptación cinematográfica del videojuego, 16 años después de la última incursión live-action con Street Fighter: La Leyenda de Chun-Li (2009). Desde entonces se han revelado varios nombres del elenco, pero uno de los más aplaudidos ha sido el de Jason Momoa como Blanka, un papel para el que, según sus propias palabras, “no hay nadie mejor”.

La película, producida por Legendary Entertainment en colaboración con Capcom y distribuida por Paramount Pictures, llegará a los cines en 2026 bajo la dirección de Kitao Sakurai, conocido por las series Butterfly y Twisted Metal. La producción está a cargo de Mary Parent, reconocida por títulos como Una película de Minecraft, Godzilla y Kong: El nuevo imperio y la saga Duna, entre otros proyectos.

El reparto reúne a varias estrellas: Noah Centineo será Ken Masters, Andrew Koji interpretará a Ryu, Callina Liang a Chun-Li, Roman Reigns a Akuma, David Dastmalchian a M. Bison y Cody Rhodes a Guile. También figuran Andrew Schulz como Dan Hibiki, Eric André como Don Sauvage, 50 Cent como Balrog, Orville Peck como Vega y Kyle Mooney como Marvin, entre otros.

¿Qué dijo Jason Momoa sobre Street Fighter?

En una entrevista con The Playlist durante la promoción de Chief of War, su serie épica en Apple TV+, Momoa explicó su entusiasmo por sumarse al proyecto: “No hay nadie mejor para interpretar a Blanka, y por eso lo hago".

Continuó diciendo: "Haremos lo que el público quiere ver: efectos prácticos, efectos especiales... daremos lo mejor. El elenco es de locos. Es el único juego al que he jugado con mi hijo”.

El actor también habló sobre su posible regreso como Dante en la secuela de Rápidos y furiosos X (2023): “Me encantaría volver a interpretarlo. A la gente de todo el mundo le encanta ese personaje; es una locura. Pero no tengo guion, así que no tan pronto”.

¿Quiénes actúan en la nueva película de Street Fighter?

El elenco principal de Street Fighter incluye a:

Andrew Koji es Ryu

es Ryu Noah Centineo es Ken

es Ken Callina Liang es Chun-Li

es Chun-Li Cody Rhodes es Guile

es Guile Orville Peck es Vega

es Vega 50 Cent es Balrog

es Balrog Jason Momoa es Blanka

es Blanka Vidyut Jammwal es Dhalsim

es Dhalsim Olivier Richters es Zangief

es Zangief Hirooki Goto es E. Honda

es E. Honda David Dastmalchian es M. Bison

es M. Bison Roman Reigns es Akuma

es Akuma Andrew Schulz es Dan Hibiki

es Dan Hibiki Eric André es Don Sauvage

es Don Sauvage Mel Jarnson es Cammy

es Cammy Rayna Vallandingam es Juli

es Juli Alexander Volkanovski es Joe

¿De qué tratará la película de Street Fighter?

Aunque Legendary y Capcom aún no han revelado detalles oficiales, la historia girará en torno a un torneo mundial de artes marciales organizado por Shadaloo, la organización criminal liderada por M. Bison.

¿Cuándo se estrena la nueva película de Street Fighter?

La nueva película live-action de Street Fighter llegará a los cines de Estados Unidos el 16 de octubre de 2026, pocos meses después del estreno de Mortal Kombat 2 (15 de mayo). Aún no se confirma la fecha de estreno en Latinoamérica, aunque se espera que, como es habitual, se adelante un día respecto al estreno en Norteamérica.

