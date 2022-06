Chris Hemsworth interpretará a Thor en en su cuarta película 'Thor: Love and Thunder', que se estrena a inicios de julio.

En una reciente entrevista con Vanity Fair, Chris Hemsworth, que está pronto a estrenar 'Thor: Love and Thunder', habló sobre su rol como Dios del trueno, y sobre otra de sus próximas películas: 'La cabeza de la araña'. La primera se estrena el 6 de julio en cines; la segunda, el viernes 17 de junio, por Netflix.

Antes de recorrer su filmografía, Chris Hemsworth contó, a través de una anécdota, que siempre pensó en llegar a Hollywood: “Recuerdo estar sentado en la oficina de asesoramiento de carreras en secundaria, cuando me preguntaron qué quería hacer cuando terminara la escuela, y dije ‘quiero ir a Hollywood’. Y dijeron: ‘Bien, genial, ¿cuál es tu plan b?’. Y yo dije ‘no tengo uno’. Simplemente tenía esta ingenua obsesión al respecto”.

¿Cómo llegó a interpretar a Thor?

Chris Hemsworth recordó que, tras filmar 'Strar Trek' (2009), pasó por un par de audiciones para Thor, sin obtener respuesta; incluso reveló que después de esa película estuvo varios meses sin trabajo. Sin embargo, cuando 'Star Trek' se estrenó, Kenneth Branagh, director de la primera película de Thor, pudo ver su trabajo.

“Luego tuve la oportunidad de recibir otra llamada. ‘Star Trek’ había salido, Kenneth Branagh la había visto. Creo que ayudó de muchas, muchas maneras. Y creo que J. J. Abrams [director de ‘Star Trek’] y Kenneth tuvieron una conversación”, comentó Hemsworth.

'Thor: Ragnarok', un nuevo comienzo para el Dios del Trueno

Chris Hemsworth se quedó con el papel de Thor, el cual repitió en 'Avengers' y 'Thor: Un mundo oscuro'. Sin embargo, esta película lo decepcionó, llegando a señalar que no hizo crecer el personaje, y eso, en sus propias palabras, no es culpa del director de turno (Alan Taylor), sino de su propia actuación.

Luego llegó Taika Waititi y su personaje dio un giro de 180 grados: “Tenía muchas ganas de romper el molde... creo que en la conversación que tuvimos le dije ‘estoy realmente aburrido de Thor’. Y él dijo: ‘Sí, yo también estoy muy aburrido de Thor’. Y luego decidimos no aburrirnos y cada vez que ese sentimiento entraba en juego, íbamos en una dirección diferente”, confesó Chris Hemsworth.

'La cabeza de la araña', su próximo estreno

El viernes 17 de junio se estrena 'La cabeza de la araña', película que le atrajo porque no había hecho nada similar antes. Del guion dijo que es “nuevo, fresco y único”, pero es su personaje, Steve Abnesti, el que más llamó su atención.

“[Steve Abnesti es ] muy inteligente, pero incapaz de sentir empatía, creo, pero también tiene una inteligencia suficiente para comprender que tal vez le falta ese componente en su estructura emocional. Y fue muy divertido jugar con eso, porque lo convirtió en un personaje muy peligroso. No estás seguro de qué va a hacer a continuación y lo hace con una sonrisa”, explicó Chris Hemsworth.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x04 ¿Doctor Strange en el multiverso de la locura es la mejor película de Marvel?

¿Es la película de Sam Raimi la mejor del Universo Cinematográfico de Marvel? ¿Elizabeth Olsen salvó un guion que no tenía salvación? En este episodio comentamos las referencias más cinéfilas de la última película del doctor extraño y debatimos sobre si la Bruja Escarlata es suficiente como para dejar atrás al Soldado del Invierno o al mismísimo Thanos como villanos. Aquí no reseñamos, aquí te contamos qué nos hizo sentir la película. Tú escucha no más.