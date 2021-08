Tom Holland protagoniza el tráiler oficial de "Spider-Man: No Way Home". | Fuente: Sony Pictures

Ayer 23 de agosto, el tráiler oficial de “Spider-Man: No Way Home” fue visto por millones de fanáticos que hicieron enloquecer el internet. Tom Holland estuvo desconectado unas horas mientras viajaba en avión, pero se topó con una locura cuando entró a ver lo que sucedía en sus redes sociales.

En un video compartido desde sus historias de Instagram, la estrella de Marvel confesó que él mismo no había difundido el adelanto en sus perfiles oficiales, sino que su hermano Harry se encargó de la tarea. Por otro lado, aprovechó en advertir que más cosas se vienen para la historia de Spider-Man en la pantalla grande.

“Estoy en el aeropuerto, así que realmente yo no publiqué el tráiler. Lo hizo mi hermano Harry, no he tenido la chance de ver las reacciones y lo emocionados que están. Acabo de aterrizar, prendí mi teléfono y enloqueció, el amor y apoyo que muestran hacia esta película es tan emocionante. Honestamente es la punta del iceberg, no tienen idea de lo que se viene”, comentó.

Tom Holland advierta más cosas por venir en "Spider-Man: No Way Home". | Fuente: Instagram/@tomholland2013

En esa misma línea, Tom Holland extendió su agradecimiento a todos sus seguidores: “Estoy muy emocionado de compartirlo con ustedes y no sé, se siente tan bien de regresar como Spider-Man y mostrarles los tráilers. Tener películas que vengan luego es tan emocionante. Los amo y gracias por el apoyo, disfruten el tráiler”.

Tráiler oficial de “Spider-Man: No Way Home”

“Spider-Man: No Way Home”, la tercera entrega con Tom Holland, estrenó su primer tráiler oficial la noche de ayer lunes 24 de agosto. Vemos el regreso del buen vecino Spider-Man en una situación mucho más complicada: su identidad secreta ha sido revelada públicamente y es culpado del asesinato de Mysterio.

El superhéroe arácnido pedirá la ayuda de Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) para borrar los recuerdos de toda la población para regresar a su vida de antes. Sin embargo, el hechizo saldrá mal y abrirán las puertas a un Multiverso, donde el protagonista se encontrará con viejos rostros conocidos… los mismos villanos de las pasadas franquicias.

