"Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos" se estrena en cines el 2 de septiembre. | Fuente: Marvel Studios

La cuenta regresiva ya está en marcha: el 2 de septiembre llega a salas de cine "Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos", una nueva aventura épica de Marvel Studios que gira en torno a la misteriosa organización de los Diez Anillos y el superhéroe Shang-Chi.

En la cinta, el protagonista se embarca en un viaje de autodescubrimiento, enfrentándose al pasado que creía haber dejado atrás cuando queda atrapado en la red de los Diez Anillos, ligada a su infancia y su familia.

Escenas de acción con artes marciales, alto impacto visual y elementos de humor marcan los avances que hasta el momento se han estrenado del nuevo filme del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), que deja su impronta al ser la primera historia ligada a la cultura asiática-estadounidense.

El proyecta cuenta, además, con un equipo creativo asiático-estadounidense detrás de cámara, alineado con el compromiso de Marvel Studios por contar historias representativas, con una mirada auténtica y respetuosa, de la diversidad existente en la audiencia, tanto adelante como detrás de la pantalla.

"Shang-Chi", una historia "reimaginada"

Para hallar el punto de partida de la historia de "Shang-Chi", el equipo creativo de Marvel —comandado por los productores Kevin Feige y Jonathan Schwartz— rastreó su origen en los cómics de la década de 1970, influenciados entonces por el cine de kung-fu de la época.

"Si bien el arte y la acción en esos comics son increíbles, Shang-Chi necesitaba una actualización importante. Viéndola hoy, 40 años después, y viendo cómo se cuentan las historias, Shang-Chi no se sentía adecuado para las audiencias modernas. Tuvimos que pensar en cómo queríamos que se escuchara esa voz en una película del MCU", explicó Schwartz en un comunicado de prensa.

Así, el Shang-Chi reimaginado viven en San Francisco (EE.UU.), donde trabaja como valet de estacionamiento en un hotel. Víctima del robo de un colgante (regalo de su madre), Shang-Chi y su mejor amiga Katy viajan a Macao para advertir a Xialing (hermana del héroe) el peligro que los acecha.

Shang-Chi debe enfrentarse al pasado que pensó que había dejado atrás. Cuando se ve atraído por la red de la misteriosa organización de los Diez Anillos, dirigida por su padre, el superhéroe se da cuenta de que debe detenerlo a él y a los miembros de ese grupo.

En busca de sí mismo

De acuerdo con Daniel Cretton, director de la cinta, el problema central de Shang-Chi "radica en no saber quién es realmente". "A lo largo de la película, debe aprender a ser dueño de cada parte de sí mismo. En su interior quedan residuos de los que no se ha ocupado, de las cosas traumáticas que le sucedieron cuando era niño", dijo.

Por ello, se trata de una historia sobre un joven que debe lidiar con sus problemas por primera vez. "Debe mirar hacia adentro y entender que hay cosas negativas dentro de su historia, pero también muchas cosas positivas dentro de él. Si no se permite verlo todo, lo bueno y lo malo, la luz y la oscuridad, para poseerlo todo, no alcanzará su máximo potencial", explicó el realizador

Son, en definitiva, esos rasgos y dilemas esencialmente “humanos” los que hacen de la historia un relato auténtico. “Queríamos contar esta historia de la manera correcta y ver a cada personaje como un ser humano multidimensional para tratar de evitar todos los estereotipos que han estado rondando sobre los personajes asiáticos y asiático-estadounidenses durante mucho tiempo”, concluyó Cretton.



Un elenco orgulloso

Desde un primer momento, el equipo creativo detrás de "Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos" supo que la historia debía ser contada por talentos que reflejaran fielmente el espíritu de los personajes y sus circunstancias. Bajo esa premisa, los realizadores reunieron al primer elenco de origen principalmente asiático en una película de Marvel, con la gran mayoría de actores y actrices de ascendencia u origen asiático.

“Poder tener un elenco de rostros asiáticos que representan tanto la cultura estadounidense como la china fue increíble. Ver cómo estos jóvenes personajes asiáticos viven sus vidas como lo hacemos mis amigos y yo es algo que nunca antes me había sucedido”, confesó Cretton.

Liderado por el actor chino-canadiense Simu Liu, quien interpreta a Shang-Chi, el elenco incluye a la reconocida actriz y comediante Awkwafina (Katy), el legendario actor hongkonés Tony Leung (Xu Wenwu), la actriz chino-estadounidense Fala Chen (Li), la actriz china Meng’er Zhang (Xialin”), el actor germano-rumano Florian Munteanu (Razor Fist) y la icónica actriz malaya de origen chino Michelle Yeoh (Ying Nan).

Para Simu Liu, la representación asiática en el film es un punto clave que lo enorgullece enormemente. “Este es el primer superhéroe asiático-americano del UCM. Un hito importante para nosotros. Hemos esperado mucho tiempo para un momento como este, viéndonos retratados de esta manera en la pantalla", señaló.

"Muchos de nosotros, hijos de inmigrantes, nunca pudimos vernos en pantalla de forma auténtica. Veíamos caricaturas, estereotipos. Me entusiasma ver lo que ha estado sucediendo en los últimos dos años, y creo que esta película va a ser una parte importante de esa conversación”, añadió Liu.

En el mismo sentido, Awkwafina apuntó: “Será muy importante para ese niño o esa niña que no ve demasiadas personas de origen asiático, u otras minorías, en la pantalla. Cuando ves un superhéroe, te ves a ti mismo. Creo que esa es la importante que tienen películas como ésta. Permiten que los niños y las niñas sientan esa posibilidad. Suma a esa idea, y ojalá abra las puertas a más films así”.

"Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos" contó con un equipo detrás de cámaras conformado por personas de origen asiático-estadounidense. | Fuente: Marvel Studios

Un equipo que honra sus orígenes

La representación asiática en la película también se hizo presente detrás de cámara desde el comienzo, cuando el equipo creativo de Marvel salió en busca de un director de origen asiático para contar la historia.

Cretton, nacido en Hawái, había mostrado interés en dirigir el proyecto, luego de escuchar que Marvel buscaba un director asiático-estadounidense para dar vida a esta historia. “Al crecer, mis amigos eran principalmente filipinos, chinos, japoneses. En Hawái eres parte de la mayoría si eres asiático. Cuando viajé a Estados Unidos, fue la primera vez que me sentí fuera de lugar. Fue la primera vez que alguien en un bar se me acercó y me llamó Bruce Lee. Me di cuenta y pensé 'Oh, sí, soy diferente aquí'", contó.

Cretton compartió esa experiencia con los realizadores y la asoció al viaje de Shang-Chi en la película. Marvel respondió con entusiasmo a su visión, y fue rápidamente convocado a la silla de dirección.

A partir de entonces, el proceso se volvió colaborativo y el ADN asiático-americano se imprimió rápidamente en el proyecto. El estudio sumó a Dave Callaham, guionista del film de origen chino-estadounidense, y también incorporó a la diseñadora de producción Sue Chan, neoyorkina de nacimiento, con ascendencia china. En el equipo de edición se encuentra Harry Yoon, de origen coreano-estadounidense.

Con la representación asiática como auténtica protagonista, "Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos" está escribiendo una página importante en la historia de Marvel Studios, al tiempo que sienta un precedente valioso para los proyectos que vendrán.

"Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos" se estrena el 2 de septiembre solo en salas de cine disponibles.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia: Ahora sí, terminó Loki y las fichas para la nueva saga del Universo Cinematográfico de Marvel están claras. En este episodio comentamos las series, pero un invitado especial nos visita y nos ayuda a profundizar en las historias de los cómics de Marvel que alimentan directamente de personajes e historias esta nueva etapa. ¿Qué nos dejaron las series y qué significan para las próximas películas? Un episodio con "carnecita".