El actor Tom Holland desea compartir roles con la actriz Zendaya más allá de las cintas de Marvel. Al parecer, "Spider-Man: No Way Home", la tercera entrega del superhéroe arácnido donde ambos vuelven a dar vida a Peter Parker y MJ, respectivamente, no le fue suficiente al intérprete británico.

Y es que, según comentó durante una entrevista con IMDB durante la promoción de la cinta de Sony y Marvel Studios, ahora quisiera ser parte de "Euphoria", la serie de HBO que Zendaya protagoniza junto a Hunter Schafer y que le valió un Emmy a mejor actriz en 2020.

"Llevo mucho tiempo solicitándolo, pero aún no ha sucedido y estoy muy decepcionado. Debo haber ido a visitar 'Euphoria' treinta veces esta temporada", aseguró Tom Holland, quien desde que pisó el set de "Wolf Hall" no ha vuelto a participar en una serie.

Curiosamente, al escuchar el pedido de su actual pareja, Zendaya afirmó: "Déjame hablar con algunas personas. ¡Vamos a poner a HBO al teléfono!". Por lo pronto, "Euphoria" alista el estreno de su nueva temporada para el 10 de enero.

Tom Holland y Zendaya: el inusual pedido que les hizo la productora de "Spider-Man 3"

Los protagonistas de “Spider-Man: No Way Home”, Tom Holland y Zendaya, son una de las parejas favoritas en la industria del cine y no son los primeros en traspasar su romance de la pantalla a la vida real.

Ambos tienen buena química, pero la productora de la película, Amy Pascal, reveló que, después que los actores fueron escogidos para ponerse en la piel de Peter Parker y MJ, les pidió que no salieran juntos.

“Me llevé a Tom y Zendaya a un lado, por separado, cuando los elegimos por primera vez y les di una advertencia. No te involucres, simplemente no te involucres. Intenta no involucrarte”, dijo para The New York Times.

Asimismo, Amy Pascal agregó que los actores de “Spider-Man: No Way Home” no fueron los únicos advertidos sobre tener una relación fuera de la pantalla. “Le di el mismo consejo a Andrew [Garfield] y Emma [Stone]. Puede complicar las cosas, ¿sabes? Todas me ignoraron”, señaló.





