El actor Miles Teller coprotagonizó junto a Tom Cruise la película "Top Gun: Maverick". | Fuente: Paramount Pictures

En "Top Gun: Maverick", la segunda parte de la cinta ochentera que protagonizó Tom Cruise, el actor Miles Teller dio vida al piloto Bradley Bradshaw. Y, al parecer, podría repetir el plato, según dio a entender recientemente durante un evento benéfico.

El coprotagonista de la película dirigida por Joseph Kosinski manifestó que está "teniendo conversaciones" con el productor y estrella del filme, Tom Cruise, para rodar una tercera parte de "Top Gun", luego de que la segunda tuviera un éxito rotundo en taquilla.

En una entrevista con Entertainment Tonight, Miles Teller manifestó que una secuela de "Top Gun: Maverick" sería "genial". "Pero todo depende de [Tom Cruise]. Todo depende de Tom. He estado teniendo algunas conversaciones con él al respecto. Ya veremos", dijo.

El teniente Bradley 'Rooster' Bradshaw, personaje de Teller, es el hijo del difunto Nick 'Goose' Brashaw, quien fuera el mejor amigo de Maverick (Tom Cruise) en el filme original de 1986.

En mayo pasado, el actor de cintas como "Whiplash" y "War Dogs" había expresado sus deseos de tener una película centrada en su personaje. "Estoy tratando de conseguir un 'Top Gun: Rooster'... Veremos qué pasa... Estoy disponible", dijo a Screen Rant.

"Top Gun: Maverick", un éxito en taquilla

“Top Gun: Maverick”, la más reciente película de Tom Cruise, superó en junio pasado los mil millones de dólares en la taquilla global. De esta manera, se posicionó como la primera película del actor en pasar esta barrera y la segunda cinta en hacerlo durante la pandemia, según informó The Hollywood Reporter.

En los Estados Unidos y Canadá, “Top Gun: Maverick” hizo 521.7 millones de dólares, mientras que en el resto del mundo llegó a los 484.7 millones de dólares. En su quinta semana, la cinta recaudó 30.5 millones domésticamente, gracias a su reestreno en cines con formato Imax, y en el extranjero hizo lo propio con 44.5 millones de dólares.

Hasta antes del estreno de “Top Gun: Maverick”, “Misión Imposible: Fallout”, de 2018, era la película más taquillera de la carrera de Tom Cruise, con 791 millones de dólares. Asimismo, la cinta es la segunda más taquillera desde la pandemia; solo “Spider-Man: No way home” la supera, con 1.89 billones de dólares.

Además, es la segunda película más taquillera de Paramount Pictures, solo por detrás de “Titanic”, y su mayor éxito en 15 mercados, como el francés, el brasileño, el británico o el australiano.

La primera “Top Gun”, de 1986, recaudó mundialmente 357.8 millones.



