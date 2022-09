‘Top Gun: Maverick’ recaudó 7,9 millones de dólares el pasado fin de semana. | Fuente: Paramount

Top Gun: Maverick volvió a ocupar la cima de la taquilla norteamericana el pasado fin de semana con una escasa recaudación, de apenas 7,9 millones de dólares.

El thriller de acción de Paramount, protagonizado por Tom Cruise, lleva recaudados un total nacional de 701 millones de dólares, y 740 millones a nivel internacional, en sus 15 semanas de exhibición, informó el lunes el observador especializado de la industria Exhibitor Relations.

Pocos estrenos importantes han tenido lugar este verano boreal en Hollywood.

El único punto brillante fue el récord de 8,1 millones de cinéfilos que aprovecharon el Día Nacional del Cine, el sábado 3, para adquirir entradas a 3 dólares.

El segundo lugar de la taquilla de este fin de semana largo, por el feriado del Día del Trabajo este lunes tanto en Estados Unidos como en Canadá, fue para la película de acción de Sony Bullet Train, con Brad Pitt.

Más estrenos

El filme de superhéroes Spider-Man: No Way Home se ubicó en un sorprendente tercer lugar, con 6,6 millones de dólares. Sony le incorporó 11 minutos de metraje respecto a la versión que estrenara nueve meses atrás, apuntando a atraer a nuevos espectadores.

En cuarto lugar, dos más arriba que el fin de semana pasado, se ubicó la animación de Warner Bros. DC League of Super-Pets, con 6,4 millones de dólares.

Y en la quinta plaza, cayendo desde el puesto número uno del fin de semana pasado, quedó la película de terror The Invitation, también de Sony, con 6 millones de dólares.

Las otras cinco de la lista de 10 películas más taquilleras fueron:

- Beast (4,7 millones de dólares)

- Minions: The Rise of Gru (4,2 millones)

- Jaws (3,1 millones)

- Thor: Love and Thunder (3,1 millones)

- Dragon Ball Super: Super Hero (2,8 millones) (AFP)



