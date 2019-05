Nuevo tráiler de "Spider-Man: Far from home" muestra el futuro del MCU tras "Avengers: Endgame". | Fuente: MArvel Studios

Gran sorpresa para todos los fans de Marvel Studios. Tras los sucesos de "Avengers: Endgame" surgieron varias interrogantes respecto al rumbo que tomará el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés).

Sin embargo, los fieles seguidores del MCU no tendrán que esperar más, debido a que el nuevo tráiler de "Spider-Man: Far from home" reveló las principales consecuencias de la lucha contra Thanos en el planeta Tierra.

Si aún no has visto "Avengers: Endgame", es mejor que aún no veas el tráiler de "Spider-Man: Far from home", debido a que incluye varios SPOILERS sobre la mencionada película.

Este es el nuevo tráiler de "Spider-Man: Far form home". | Fuente: Marvel Studios

[ALERTA DE SPOILERS]

Se trata del multiverso, el cual es el término colectivo para todas las dimensiones paralelas en la existencia del MCU. Como se recuerda, en "Avengers: Endgame" se abrieron varias líneas temporales tras el viaje por el Reino Cuántico de los Vengadores.

Precisamente, el villano Mysterio, quien en un inicio se muestra como aliado de Spider-Man se presenta ante el héroe arácnido como un habitante de uno realidad alterna, la cual se creó tras los chasquidos con el Guantelete del Infinito de Thanos, Hulk y Iron Man.

Asimismo, el tráiler muestra el primer encuentro entre Spider-Man y Nick Fury, este último recurre a Peter Parker para frenar a los villanos que por el multiverso han invadido el planeta Tierra.

El avance también se centra en la relación entre Peter Parker (Tom Holland) y Mary Jane (Zendaya), esta última finalmente conocerá la identidad secreta de Spider-Man.