Los directores de "Avengers: Endgame" respondieron varias preguntas sin respuesta de la película. | Fuente: Marvel Studios

Hace una semana, la película “Avengers: Endgame” estrenó en nuestro país, y ya son más de 2 millones de peruanos que han sido testigos de las consecuencias del chasquido de dedos de Thanos.

De esta manera “Avengers: Endgame” se catalogó como el mejor estreno en toda la historia del cine no solo en nuestro país, sino también a nivel mundial.

En “Avengers: Endgame”, volvemos a encontrarnos con los Vengadores completamente derrotados por Thanos, quien, tras reunir las seis Gemas del Infinito, logró imponer su retorcida voluntad a toda la humanidad y aleatoriamente aniquiló a la mitad de la población mundial, incluidos muchos de los Vengadores.

Tras la destrucción, los Vengadores restantes deben enfrentar el peor reto que hayan conocido: hallar en ellos mismos el valor para salir de esa situación y encontrar la manera de derrotar a Thanos de una vez y para siempre.

Sin emabargo, la cinta dejó varias preguntas inconclusas con respecto a la trama y al futuro del MCU. Por ese motivo, Joe y Anthony Russo, directores del filme, respondieron algunas preguntas tras la proyección de la película en China.

A continuación, te presentamos las preguntas repondidas sobre los directores de "Avengers: Endgame".

[ALERTA DE SPOILERS]

P: Durante Infinity War, todos los personajes intentan remover el guantelete de Thanos, ¿Por qué Doctor Strange no abrió un portal en su brazo y se lo arrancó?

R: Fue algo que consideramos. Sin embargo, la piel de Thanos es bastante resistente, al final sólo el Stormbreaker de Thor fue capaz de cortarla. Era algo de lo que Stephen estaba al tanto al haber visto los futuros posibles.

P: ¿Por qué tuvo que ser Iron Man quien diera el chasquido final? ¿No pudo haber sido otro vengador más resistente como Thor, Star Lord o incluso Capitana Marvel?

R: En esta película, Thor no se encontraba en las mejores condiciones, creímos que Hulk sería un personaje capaz de manejar el guantelete y respecto a Capitana Marvel, la verdad es que no sabemos si ella sería capaz de hacerlo o no. Escogimos a Tony porque él es el personaje más cercano a Thanos y, en todos los futuros alternos que Doctor Strange vio, siempre era él quien más se acercaba a derrotarlo.

P: ¿Peggy Carter no estaba casada para la década de los 70's? De ser así, ¿A qué año viajó Steve para estar con ella?

R: Por ahora no podemos contestar esa pregunta, fue algo que sucedió en una realidad alterna pero quizás se muestre en un futuro.

P: ¿Lo que hizo el Capitán al final de la película afectó la línea temporal de las películas? ¿Existió un momento en el que hubo más de un Capitán América?

R: No la afectó. Las 22 películas siguen siendo canon, sus viajes en el tiempo ocurrieron dentro de otra realidad. Y sí, en esa realidad existieron entonces dos Capitanes América (aunque uno de ellos retirado).

P: ¿Chris Evans interpreta al viejo Capitán América?

R: Sí. Su apariencia es 95% CGI y 5% maquillaje, pero la voz es totalmente suya. No hicimos ninguna modificación en ella.

P: ¿Por qué hicieron gordo a Thor? ¿Chris Hemsworth realmente ayudó engordando para esta película?

R: Thor ha sido el personaje que más ha perdido a lo largo de las últimas películas. Aquí representa la depresión, aunque lo vemos ''divirtiéndose'' con sus amigos y tomando alcohol en el fondo todos sabemos que vive una miseria personal. Chris no engordó, fue maquillaje prostético y CGI.

P: ¿Se puede conseguir de vuelta la vida del sacrificio si se regresa la Piedra del Alma?

R: No. El proceso es irreversible. Aún si regresas la gema a su ubicación inicial, la persona no volverá.

P: En algún punto en el que el Capitán regresó las gemas a su lugar tuvo que encontrarse con Red Skull, ¿Cuál fue su reacción?

R: Dudamos mucho que hubiese sucedido alguna pelea. Red Skull probablemente sólo colocó la gema en su lugar esperando por el siguiente que vaya en su búsqueda. Recordemos que no se trata del mismo que vimos en ‘The First Avenger’, hay que verlo más bien como un fantasma. Su único propósito es el de guiar hacia la gema del alma, su consciencia podría ni siquiera ser la misma de antes.

P: En "Infinity War", Thanos usó la Gema del Tiempo para revivir a Vision y tomar la gema de él, ¿Por qué nadie la usó en Endgame para revivir a Tony después de hacer el chasquido?

R: Su muerte era necesaria. Doctor Strange lo sabía.

P: ¿Cómo es que Thanos lleva toda una tropa al futuro si sólo tiene un pequeño frasco de partículas Pym?

R: Thanos por sí solo es un ser muy inteligente, pero fue realmente gracias a Ebony Maw que pudieron modificar la potencia de las partículas.

P: ¿Qué pasa ahora con todos los que sufrieron el chasquido? ¿Están cinco años atrasados?

R: Así es. Al final vemos cómo Peter se reune con su amigo Ned a quién no había visto en mucho tiempo. Ned también sufrió el chasquido, pero aquellos que no fueron víctimas de este ahora mismo se encuentran cinco años adelantados, probablemente en la universidad.

P: ¿No fue mucha coincidencia que la rata tuviera que salvar a Scott?

R: ¡Lo fue! ¡Ella fue la verdadera heroína de la película! Strange sabía esto, también fue testigo de cómo en el resto de las realidades alternas donde la rata no liberaba a Scott el mundo seguía sin cambiar.

P: ¿La trama de esta película ocurre en una realidad alterna o es un bucle de tiempo?

R: No. No se trata del efecto mariposa, las cosas que se hicieron en los viajes en el tiempo crearon realidades alternas, pero no afectaron la línea de tiempo original. El Capitán, por ejemplo, vivió casado en otra línea temporal, al final podemos verlo porque realizó otro salto en el tiempo sólo para entregarle su escudo a Sam.

P: Al final de los créditos, un sonido metálico es audible, ¿Significa que regresará?

R: No. Sólo es un homenaje y nuestra forma de decir adiós.

P: ¿El regreso del chico a esta película implica que veremos más de él?

R: Eso no nos corresponde a nosotros, simplemente creímos que era necesario tenerlo en el funeral.

P: ¿Por qué Black Widow no tuvo un funeral?

R: Quizás lo tuvo fuera de pantalla, quisimos cerrar su arco con Los Vengadores lamentando su pérdida, pero es posible que de haber ocurrido lo veamos en un futuro. El MCU aún tiene muchas historias por contar.