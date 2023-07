'Transformers: El despertar de las bestias' es la película más vista en Perú en lo que va del 2023

Transformers: El despertar de las bestias logró un importante récord al convertirse en la película más vista del Perú en lo que va del año. Según cifras compartidas en Twitter, la nueva entrega de la saga de los autobots, llevó a las salas de cine a 3 280 000 espectadores, superando a los 3 270 000 de Super Mario Bros.: La Película.

Asimismo, la producción rodada en Cusco y Tarapoto también logró ser incluida en el Top 3 histórico de las películas más vistas en el país. Transformers: El despertar de las bestias solo es superada por Avengers: Endgame (más de 3 850 000) y El Rey León (alrededor de 3 450 000).

"#TaquillaPerú #Transformers #ElDespertarDeLasBestias llegó a los 3.280.000 espectadores y con eso supera los 3.273.000 que lleva Súper Mario Bros y ya es la película más vista del año en nuestro país. Con esto se convierte en la 3er más vista de todos los tiempos en Perú", publicó el usuario Maykoll Calderón en la mencionada red social.

El Top 10 de las películas más vistas del 2023 en Perú (registrado hasta el 30 de junio) la completan producciones como Guardianes de la Galaxia Vol. 3, Fast X, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, Soltera, casada, viuda, divorciada, La sirenita, Spider-Man: Across the Spider-Verse, John Wick 4 y Asu Mare: Los Amigos.

Machu Picchu es escenario de la descomunal batalla de Transformers: El despertar de las bestias

El estreno de Transformers: El despertar de las bestias ha sido un éxito. La megaproducción rodada en Perú muestra los más hermosos y milenarios parajes de las regiones Cusco (Machu Picchu) y San Martín (Tarapoto). Lorenzo di Bonaventura, productor del filme, comentó: "Siempre quise ir a Machu Picchu fue uno de los deseos más grandes de mi vida y lo grandioso de Transformers es que te permite ir a estos lugares maravillosos. La cultura peruana y la selva son increíbles”.



La acogida de Perú durante el rodaje, en plena pandemia, fue agradecida por el director Steven Caple Jr. Él eligió Cusco para presentar a los Maximals, una nueva raza de robots: "Perú es uno de los lugares más hermosos del mundo, el equipo y la gente son maravillosos. Van a disfrutar de la cultura, la historia. Vayan a allá, graben allá, pero también estén presentes y disfruten el momento, es uno de los lugares más mágicos en la tierra".

Dominique Fishback, actriz de la nueva entrega, resaltó la energía y misticismo de Cusco : "Un chamán vino a bendecir la tierra. Fue una experiencia increíble" . Por su parte, el protagonista Anthony Ramos añadió: "Perú es el personaje principal de la película, el festival, la gente, sus trajes, arte, simplemente lo sientes", dijo refiriéndose al Inti Raymi, festival recreado en la cinta y que contó con 800 extras.

Por primera vez en la saga, un robot habla quechua, la lengua originaria más importante de Perú : "Es mi parte preferida de la película, algo que nunca habíamos hecho era tener un transformer hablando en un idioma que no fuera inglés, quisimos respetar la cultura nativa y su herencia. Uno de los mensajes de la película es que Optimus confíe en la gente, esta escena muestra esa conexión" relata Di Bonaventura.