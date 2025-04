‘Una película de Minecraft’: construye el mejor fin de semana de estreno y le arrebata récord a 'Super Mario Bros'

Las críticas han sido mixtas, pero eso no detuvo a los fans: la película recaudó 301 millones de dólares a nivel global en su primer fin de semana. Ya apunta a ser la más taquillera de 2025 hasta el momento.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este fin de semana, Una película de Minecraft llegó a los cines y lo hizo como un verdadero creeper: silenciosa, pero explosiva. La adaptación del videojuego debutó con unos 58 millones de dólares en su primer día en Norteamérica. Con esta cifra, superó a Captain America: Un nuevo mundo (40.9 millones) y se convirtió en el mejor estreno del año hasta ahora.

Pero eso fue solo el comienzo. Durante su primer fin de semana completo, la película con Jack Black y Jason Momoa alcanzó los 157 millones de dólares en Estados Unidos, rompiendo el récord del mejor debut para una película basada en un videojuego. Hasta entonces, el título lo tenía Super Mario Bros: La película (2023) con 146 millones.







Inspirada en el videojuego más vendido de todos los tiempos, la película mezcla creatividad, aventura y supervivencia.Fuente: Warner Bros. Pictures

La película más taquillera de 2025 (hasta ahora)

A nivel internacional, la película sumó otros 144 millones, elevando su total global a 301 millones de dólares. Con un presupuesto de producción estimado en 150 millones —sin contar gastos de marketing—, Una película de Minecraft ya se perfila como el blockbuster del año.

Aunque la recepción crítica ha sido mixta, el público ha respondido con entusiasmo. Según CinemaScore, la película recibió una calificación de B+, una nota decente aunque por debajo de otras películas con bases de fans fuertes, que suelen obtener una A.

Hasta el momento, Capitán América: Un nuevo mundo sigue siendo la película más taquillera de 2025 con 199 millones en Estados Unidos y 212 a nivel internacional, pero Una película de Minecraft podría superarla en cuestión de días si mantiene el ritmo.

Jared Hess, conocido por 'Nacho Libre', es el encargado de dirigir esta ambiciosa producción.Fuente: Warner Bros. Pictures

¿Qué pasó con Rescate implacable y Blanca Nieves?

Mientras Una película de Minecraft arrasa en la taquilla, el resto de las cintas apenas logra mantenerse a flote. En segundo lugar quedó Rescate implacable, el nuevo thriller de acción protagonizado por Jason Statham, con 7.2 millones recaudados durante el fin de semana y un acumulado de 27.7 millones.

The Chosen: Last Supper – Parte 2 se mantuvo firme en el tercer puesto con 6.7 millones, seguida por Blanca Nieves, la polémica versión live-action con Rachel Zegler y Gal Gadot, que cayó al cuarto lugar con 6 millones en su tercera semana (168 millones a nivel global). Cierra el Top 5 The Woman in the Yard con 4.5 millones recaudados y un total acumulado de 17 millones.

Jason Momoa interpreta a Garrett “El Hombre de la Basura” Garrison en 'Una película de Minecraft'.Fuente: Warner Bros. Pictures

Perú también se rinde ante Minecraft

En el Perú, Una película de Minecraft también fue el rey indiscutible de la taquilla. Según el analista cinematográfico Maykoll Calderón, la película atrajo a 48 mil personas en su día de estreno, y casi 65 mil si se suman las funciones de preestreno. Además, acaparó el 68% de los boletos vendidos el último jueves.

El segundo lugar fue para Blanca Nieves, mientras que Rescate implacable se ubicó en el tercer puesto. En cuarta posición quedó No te mueras por mí, la cinta peruana protagonizada por Ximena Palomino y Juan Carlos Rey de Castro. El quinto lugar fue para Better Man, la biopic musical sobre Robbie Williams.

Emma Myers, conocida por su papel de Enid Sinclair en 'Merlina', da vida a Natalie en 'Una película de Minecraft'.Fuente: Warner Bros. Pictures

Mira el tráiler de Una película de Minecraft a continuación...

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis