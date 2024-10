Lindsay Lohan regresa a Netflix con 'Our Little Secret', la nueva comedia romántica navideña que se estrena en noviembre

Lindsay Lohan e Ian Harding interpretan a dos exnovios que, para su sorpresa, deben pasar la Navidad juntos al descubrir que sus actuales parejas son hermanos. La película llega a Netflix en noviembre de 2024.

Lindsay Lohan está haciendo su regreso triunfal a las comedias románticas y se está consolidando como un ícono en Netflix. En 2022, protagonizó Falling for Christmas junto a Chord Overstreet, y en marzo de este año lanzó Irish Wish con Edward Speleers. Ahora se alista para estrenar Our Little Secret, su tercera comedia romántica en la plataforma en tan solo dos años.

El servicio de streaming compartió este lunes el primer vistazo de la película en sus redes sociales: “¡Aquí está Our Little Secret, con Lindsay Lohan, Ian Harding y Kristin Chenoweth! Dos exnovios resentidos se ven obligados a pasar la Navidad bajo el mismo techo tras descubrir que sus parejas actuales son hermanos”.

El anuncio fue acompañado de varias fotos que presentan al resto del elenco. En estas imágenes, se pueden ver escenas con Judy Reyes, Dan Bucatinsky, Jake Brennan, Jon Rudnitsky, Katie Baker y Tim Meadows, quien trabajó junto a Lindsay Lohan en Mean Girls. Además, el reparto incluye a Henry Czerny, Chris Parnell, Ash Santos y Brian Unger.

Lindsay Lohan protagoniza la comedia romántica navideña 'Our Little Secret', que se estrenará en Netflix en noviembre.Fuente: Netflix

¿Qué dijo Lindsay Lohan sobre Our Little Secret?

En una entrevista con Tudum, Lindsay Lohan expresó: “Es maravilloso hacer películas ambientadas en las fiestas, ya que es un momento familiar. Cuando logras crear una historia que las familias puedan recordar y disfrutar juntas, la experiencia se vuelve mucho más especial”.

Según la actriz, el personaje de Avery le permite explorar nuevas y emocionantes facetas. “La mayor diferencia con Avery es que, en esta ocasión, tuve que hacer escenas cómicas; nunca antes había tenido que profundizar tanto en eso”, comenta Lohan.

La película cuenta la historia de Avery y Logan, dos exnovios que se ven obligados a pasar la Navidad juntos tras descubrir que sus nuevas parejas son hermanos.Fuente: Netflix

¿De qué trata Our Little Secret?

Avery y Logan, interpretados por Lindsay Lohan e Ian Harding, son dos exnovios resentidos que se ven obligados a pasar la Navidad bajo el mismo techo tras descubrir que sus parejas actuales son hermanos.

Aunque llevan tiempo separados, Logan conoce a Avery mejor que nadie. “Logan recuerda y adora muchas cosas que hacen a Avery, bueno, Avery”, dice Harding. Eso incluye, “[su] profundo amor por los snacks y el café, y la incapacidad de darse cuenta de que probablemente tendrá frío a cualquier temperatura por debajo de los 21 grados Celsius”.

En el centro de “Our Little Secret” está Erica Morgan (Kristin Chenoweth), la matriarca de todo este lío navideño. “Hay muchos problemas familiares inesperados por delante, lo cual es divertido de interpretar”, cuenta Chenoweth a Tudum.

Our Little Secret está dirigida por Stephen Herek y cuenta con un elenco que incluye a Kristin Chenoweth, Ian Harding y Tim Meadows.Fuente: Netflix

¿Cuándo se estrena Our Little Secret en Netflix?

La película Our Little Secret está dirigida por Stephen Herek (Los Campeones), producida por Mike Elliot y Lisa Gooding (Triunfos robados 5: pelea hasta el final), y escrita por Hailey DeDominicis. Su estreno está programado para el 27 de noviembre en Netflix.

Lohan destacó en una entrevista que disfruta hacer películas navideñas porque permiten crear experiencias memorables para las familias que las ven juntas.Fuente: Netflix

¿Quiénes actúan en Our Little Secret?

Lindsay Lohan como Avery

Ian Harding como Logan

Kristin Chenoweth como Erica

Tim Meadows como Stan

Jon Rudnitsky como Cameron

Henry Czerny como Mitchell

Judy Reyes como Margaret

Chris Parnell como el veterinario

Dan Bucatinsky como Leonard

Katie Baker como Cassie

Jake Brennan como Callum

Ash Santos como Sophie

Brian Unger como Paul

