"Unidos" tendrá el primer personaje LGBTQ en una película animada de Disney. | Fuente: Composición

"Unidos", la nueva película de Pixar que llegará a los cines el próximo 5 de marzo, presentará al primer personaje LGBTQ de una cinta animada de Disney.



Kori Rae, productora de la película junto a Pete Docter, explicó al portal Yahoo que "Unidos" cuenta entre sus personajes con la oficial Spector, que es una policía cíclope dentro del mundo mágico y mitológico de este proyecto, que se identifica como lesbiana.



En la versión original de "Unidos", oficial Spector tendrá la voz de la actriz, productora y guionista Lena Waithe, quien es lesbiana y, además, una importante activista LGBTQ en Hollywood.



"Simplemente sucedió", dijo Kori Rae sobre la inclusión de este personaje en "Unidos".



"La escena, cuando la escribimos, como que encajaba y abría el mundo un poco, y eso es lo que queríamos", añadió. Dan Scanlon, el realizador detrás de este filme, apoyó las palabras de la productora.



"'Unidos' es un mundo fantástico moderno y queremos representar el mundo moderno", señaló.



La inclusión de un personaje LGBTQ en una cinta de animación de Disney, más allá de que sea un rol secundario, es significativa ya que la compañía de Mickey Mouse ha estado históricamente vinculada a los valores más tradicionales y conservadores de la sociedad.



En los últimos años ha habido rumores sobre otros personajes que podrían ser LGBTQ en el cine de animación de Disney, aunque el gigante del entretenimiento no confirmó oficialmente ninguno de ellos.



El más conocido fue el de Elsa de las cintas de "Frozen" pero también hubo historias similares respecto a varios roles secundarios en "Finding Dory" (2016) y "Toy Story 4" (2019).



Asimismo, en las películas recientes de acción real de Disney también se dieron tímidos acercamientos a la representación LGBTQ, unos intentos que muchos activistas han considerado insuficientes por su escaso peso en la trama y por ser solo gestos de cara a la galería.



Por ejemplo, Joe Russo, uno de los directores de "Avengers: Endgame" (2019), se reservó un cameo en el que interpretaba a un hombre gay en un grupo de apoyo tras el apocalipsis desatado por Thanos.



Y en la última cinta de "Star Wars", "Star Wars: Episode IX - The Rise of Skywalker" (2019), aparecía un beso entre dos mujeres. EFE