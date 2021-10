"Venom: Let There Be Carnage" es la secuela de la película del malvado simbionte de Marvel. | Fuente: Sony Pictures

Llega otra película de Marvel afectada por la pandemia. “Venom: Let There Be Carnage”, secuela con Tom Hardy de vuelta en el rol del simbionte, tuvo que ser aplazada numerosas veces por los riesgos de estreno en cines ante la COVID-19, pero finalmente verá la luz. La primera parte, estrenada en el 2018, fue un éxito acumulando casi 900 millones de dólares en taquilla, ¿podrá superarla?

Fecha de estreno de 'Venom: Let There Be Carnage'

“Venom: Let There Be Carnage” llegará a la cartelera peruana el próximo 7 de octubre. Inicialmente, su fecha de estreno iba a ser en octubre del 2020, pero la crisis sanitaria provocó que su lanzamiento sea un año después, a pesar de haber establecido otras fechas previas que evidentemente no terminaron de convencer a Sony Pictures.

Sinopsis de 'Venom: Let There Be Carnage'

“Después de encontrar un cuerpo anfitrión en el periodista de investigación Eddie Brock, el simbionte alienígena debe enfrentarse a un nuevo enemigo, Carnage, el alter ego del asesino en serie Cletus Kasady”, reza la sinopsis. ¿Cómo se conecta con “Venom”? En la escena post créditos de la película habíamos visto el encuentro de Eddie Brock y Cletus Kasady.

"Venom: Let There Be Carnage": Fecha de estreno, tráiler, reparto, sinopsis y todo lo que debes saber. | Fuente: Sony Pictures

Ese momento final confirmó la futura aparición de Carnage, otro simbionte que aparece en los cómics de Marvel y uno de los villanos más violentos de la historia de Spider-Man. Por lo que vimos en los adelantos de “Venom: Let There Be Carnage”, el personaje logra salir de la prisión y se enfrenta al protagonista.

'Venom: Let There Be Carnage': Reparto principal

El elenco principal de “Venom: Let There Be Carnage” está conformado por Tom Hardy, Michelle Williams, Woody Harrelson, Kelly Marcel y Naomi Harris. Aún no está confirmado si finalmente se hará realidad el cameo de Tom Holland como Spider-Man o, tal vez, una breve aparición de Jared Leto, quien pertenece al mismo universo con su rol de Mobius.

Se desconoce si la nueva película de Sony Pictures, basada en el personaje de Marvel, pueda abrir la posibilidad de unir las historias ubicadas en el mismo universo del superhéroe arácnido.

Mira aquí el tráiler oficial de 'Venom: Let There Be Carnage':

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x14 ¿Cuál es el mejor Spider-Man de la pantalla grande? ¿Tobey Maguire, Andrew Garfield o Tom Holland?

Aún no superamos el tráiler de la tercera película de Spider-Man en el Universo Cinematográfico de Marvel, así que alucinamos con todas las posibilidades que nos abre el multiverso. Además, nos mandamos a hacer nuestro ranking con los Spidey del cine... aunque ya saben que con nosotros no deben esperar argumentos tradicionales.