“Venom: Let There Be Carnage”: Venom y Carnage se enfrentan en el nuevo tráiler de Sony Pictures

“Venom: Let There Be Carnage”: Sony Pictures lanza nuevo tráiler del antihéroe de Marvel

Sony Pictures lanzó un nuevo tráiler de “Venom: Let There Be Carnage”. En el adelanto de dos minutos y medio se muestra al antihéroe de Marvel, interpretado por Tom Hardy enfrentándose a ‘Carnage’.

Esta película, que forma parte del Universo Spiderman, muestra la forma en la que el villano Cletus Kasady, interpretado por el actor Woody Harrelson, muerde a Eddie Brock para obtener el poder simbionte, durante una entrevista en prisión.

Tras ello, Kasady pasará por una transformación y se convertirá en ‘Carnage’ un violento simbionte rojo que asesina sin piedad y buscará enfrentarse con Venom.

Dirigida por Andy Serkis, la película está también protagonizada por Michelle Williams, Naomie Harris y Woody Harrelson, en el papel del villano Cletus Kasady/Matanza.

Venom, la continuación

Tras los acontecimientos de la primera cinta de Venom, en "Venom: Let There Be Carnage” Eddie Brock deberá lidiar con convivir con el simbionte y enfrentarse al letal Carnage, tal y como se mostró en los créditos.

En el tráiler también se muestra a Anne Weying (Michelle Williams), la exesposa de Eddie Brock, se ha comprometido con otro hombre, situación que no es aceptada por el protagonista ni por el simbionte.

“Venom: Let There Be Carnage” el retraso

“Venom: Let There Be Carnage” tenía originalmente programado su lanzamiento en 2020, pero la pandemia hizo que Sony retrasara el estreno de la segunda entrega hasta 2021. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para lanzar un nuevo tráiler de la cinta.

Esta vez el antihéroe de Marvel, interpretado por Tom Hardy, regresa con la secuela de “Venom: Let There Be Carnage” en la que tendrá que enfrentarse al Carnage, el simbionte más peligroso, interpretado por Woody Harrelson.

EER 3x11 Por qué WHITE CHICKS es una película de culto pop en lo absurdo

Quizás no sea una película de gran factura, pero WHITE CHICKS (o ¿Y dónde están las rubias?, si nos ponemos en modo traducción española) es una película de culto para la cultura popular. Nos ha regalado momentazos, memes y cuando nos la cruzamos en el cable, no podemos dejar de verla. Y ahora que está en Netflix, en una versión sin censura, pues teníamos que hablar de ella. Ah, y porque hace poquito no más uno de sus actores, el gran Terry Crews, estuvo de cumpleaños. Que disfruten este episodio tanto como nosotros.