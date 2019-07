El Rey León: Timón y Pumba cantan en el nuevo trailer | Fuente: Archivo

El próximo 18 de julio llega a la cartelera peruana la versión live action de "El Rey León", remake de la clásica cinta de Disney. La compañía productora ha compartido un adelanto del detrás de cámaras de la nueva cinta de Simba y compañía.

En este video, además, podemos escuchar por primera vez la nueva versión del famoso "Hakuna Matata" interpretada por Billy Eichner y Seth Rogen, quienes dan la voz a Timón y Pumba, respectivamente.

En el clip también se a Donald Glover, Beyoncé y James Earl Jones dándole la voz a Simba, Nala y Mufasa en el remake. Otras clásicas canciones también suenan en este adelanto: "The Lion Sleeps Tonight" y "Can you feel the love tonight" que escuchamos en los tráilers anteriores.

La cinta llegará a los cines peruanos el 18 de julio como parte de las celebraciones por el 25 aniversario del estreno de la cinta original. "El Rey León" se unirá a otras versiones live action de clásicos de Disney como "El libro de la Selva", "Aladino" y "La Bella y la Bestia".

"El rey león", dirigida por Jon Favreau ("El libro de la selva"), mantiene su historia original. "Simba idolatra a su padre, el rey Mufasa, y está entusiasmado con su destino real. Pero Scar, el hermano de Mufasa y antiguo heredero al trono, tiene sus propios planes. La batalla de Pride Rock se ve teñida de traición, tragedia y drama, y acaba forzando a Simba al exilio. Con la ayuda de una curiosa pareja de amigos nuevos, Simba tendrá que arreglárselas para crecer y recuperar lo que legítimamente le corresponde", dice la sinopsis.

El elenco de las voces en inglés está compuesto por Donald Glover (Simba), Beyoncé Knowles-Carter (Nala), Chiwetel Ejiofor (Scar), Billy Eichner (Timón) y Seth Rogen (Pumba).