Vin Diesel interpreta en "Bloodshot" a un hombre alterado por la nanotecnología para ser una máquina de matar. | Fuente: Sony Pictures

De Vin Diesel uno imaginaría que es un hombre seguro de sí mismo, muy sereno y siempre con todo bajo control, pero en una entrevista con Efe, ante el estreno de la cinta "Bloodshot", esta enorme estrella del cine de acción aseguró que solo se ve como "un campeón de los que llevan las de perder".



El rey de las explosiones descomunales, las persecuciones con el acelerador a fondo y las peleas al filo de la muerte con sagas como "Rápidos y Furiosos" protagoniza "Bloodshot", que se estrena hoy en España, cinta dirigida por Dave Wilson y donde Diesel está acompañado por Eiza González, Guy Pearce y Sam Heughan.



Basada en los cómics de Valiant Comics, esta película se centra en un soldado que es resucitado con la nanotecnología más increíble y convertido en un mercenario de élite al servicio de un poder más tenebroso de lo que parece a primera vista.

UNA MÁQUINA DE MATAR



Al ser consultado por qué decidió participar en “Bloodshot”, el protagonista de la saga “Rápidos y Furiosos” afirmó: “Lo primero, me encanta animar al que tiene las de perder. Es lo que soy. Siempre he sido así, me gusta un buen desafío. Cuando era niño jugaba al ajedrez e iba a Washington Square, en Nueva York, a jugar partidas rápidas. Era un niño, pero solo jugaba con los que me podían ganar”.

En ese sentido, quien le da vida al conocido Toretto agregó: “A lo que voy es que siempre he sido un campeón de los que llevan las de perder”. Asimismo, el actor confesó que le fascinó ser parte del universo de Valiant Comics, pues, pese a no ser un best-seller, “hablan de temas muy interesantes como el trastorno por estrés postraumático y lo incorporan al subgénero de los héroes”.

Contra el típico personaje que suele encarnar —“epítome del autocontrol, que están en control de su destino”, manifestó—, el hombre alterado de “Bloodshot” es distinto. “Es un personaje que, a falta de una mejor expresión, está jodidamente loco. Y es así porque no está en control...”, puntualizó.

De allí que haya visto a esta película de Dave Wilson como un enorme desafío. “Me gusta el reto de dar vida a un personaje que evoca miedo y empatía al mismo tiempo”, expresó. 

Con información de EFE.