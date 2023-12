'Volver al Futuro': así luce la mamá de Marty McFly a 38 años del estreno

Lea Thompson interpretó a Lorraine Baines. Te contamos a qué se dedica y qué proyectos ha realizado.

Volver al Futuro fue una película que pegó mucho en taquilla por la historia y los adelantos tecnológicos que presentó. Los actores también brindaron mucho de sí para que sea un éxito de taquilla. Con el tiempo fue ganando espacio y hablar de este universo es casi un culto.

A la fecha, han pasado 38 años desde su estreno mundial. Como es normal, el tiempo pasa y todos no lucimos igual siempre. Este es el caso de Lea Thompson, quien se encargó de interpretar a Lorraine Baines, la madre de Marty McFly.

¿Cómo luce actualmente la madre de Marty McFly?

Alejada un poco del cine y la televisión, Lea Thompson lleva una vida muy tranquila. En su cuenta de Instagram comparte siempre fotografías o videos de su día a día, junto a su familia o amigos.

La última película en donde participó fue Mark, Mary & Some Other People, en el año 2021. Después, se ha dedicado más a la dirección.

¿En qué otras películas actuó Lea Thompson?

Una de las más recordadas fue Howard the Duck (1986), la historia de otro superhéroe que forma parte de Marvel. Luego, apareció en The Little Rascals (1994), Law & Order y más. Lo que sí sorprendió es que también ha sido directora de algunas películas, como es el caso de The Kids Are Alright, Katy Keene y la serie Star Trek: Picard.

Como se recuerda, la primera película de la franquicia Volver al Futuro se estrenó en 1985. Según IMDb llegó a recaudar más de 389 millones de dólares a nivel mundial. El éxito fue tal que en 1989 se lanzó la segunda tanda y en 1990 la tercera.