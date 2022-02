Jared Leto, Ben Affleck y Mel Gibson han sido nominados a los Razzie Awards | Fuente: Composición

La temporada de premios llega a su recta final y, como no podía faltar desde hace cuarenta años, los Raspberry Awards o simplemente Razzies han revelado su lista de nominados a lo peor de Hollywood. Este premio es también conocido como el anti-Oscar, porque se realiza un día antes, lo cual aplica también para las nominaciones; recordemos que la Academia presenta el martes 8 de febrero su lista definitiva.

Los Razzies tienen diez categorías y hay una película que ha sido nominada nueve veces: “Diana: The Musical”, de Netflix. La única categoría a la que no clasificó, fue a “Peor actuación de Bruce Willis en una película de 2021”, una categoría inventada este año, para "homenajear" al veterano, pero vigente actor.

La película inglesa “La mujer de la ventana” tiene cinco nominaciones, una de ellas es a peor actriz, para su protagonista Amy Adams, que también puede llevarse el de peor actriz de reparto por su actuación en “Querido Evan Hansen”, cuyo actor principal, Ben Platt, también ha sido nominado.

Una de las grandes sorpresas de esta edición es la nominación de Jared Leto, por su papel en la “Casa Gucci”, a pesar de estar nominado a los SAG Awards y haber estado voceado para los Oscar. Los que han visto la película saben que Leto transformó su apariencia radicalmente para interpretar a Paolo Gucci, lo cual no casuó mucho asombro a los organizadores de los Razzies.

Jared Leto está acompañado en esa categoría por Mel Gibson y Ben Affleck por sus actuaciones en “Dangerous” y “El último duelo”.

La nueva entrega de “Spece Jam” también ha sido nominada en la categoría peor actor, para LeBron James, pero tampoco se salvaron los dibujos que lo acompañan. Incluso Tom y Jerry fueron nominados.

Principales categorías de los Razzies

A continuación, te presentamos a los candidatos para llevarse la codiciada Frambuesa Dorada, que será entregada (o mejor dicho rechadaza) el sábado 26 de marzo, un día antes de la ceremonia anual de los Oscar.

Peor película

"Diana: The Musical" (versión de Netflix)

"Infinite"

"Karen"

"Space Jam: A New Legacy"

"La mujer en la ventana"





Peor director

Christopher Ashley por “Diana: The Musical”

Stephen Chbosky por “Dear Evan Hansen”

Damon “Coke” Daniels por “Karen”

Renny Harlin por “The Misfits”

Joe Wright por “La mujer en la ventana”





Peor actor

Scott Eastwood por "Dangerous"

Roe Hartrampf por "Diana: the Musical"

LeBron James por "Space Jam: A New Legacy"

Ben Platt por "Dear Evan Hansen"

Mark Wahlberg por "Infinite"





Peor actor de reparto



Ben Affleck por "The Last Duel"

Nick Cannon por "The Misfits"

Mel Gibson por "Dangerous"

Gareth Keegan por "Diana: the Musical"

Jared Leto por "House of Gucci"





Peor actriz



Amy Adams por "La mujer en la ventana"

Jeanna de Waal por "Diana: the Musical"

Megan Fox por "Midnight in the Switchgrass"

Taryn Manning por "Karen"

Ruby Rose por "Vanquish"





Peor actriz de reparto

Amy Adams por "Dear Evan Hansen"

Sophie Cookson por "Infinite"

Erin Davie por "Diana: the Musical"

Judy Kaye por "Diana: the Musical"

Taryn Manning por "Every Last One of Them"

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.