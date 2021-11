"Eternos": El Circuito Mágico del Agua proyectó el tráiler en la fuente de la fantasía. | Fuente: Difusión

En el marco del estreno de la película ‘Eternals’ de Marvel Studios, se organizó la noche del viernes 5 de noviembre un gran espectáculo en la fuente de la fantasía del Circuito Mágico del Agua, en la que se muestra el tráiler de la película que da inicio a la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel.

Asimismo, los asistentes al evento vibraron con toda la puesta en escena para dar a conocer a estos nuevos superhéroes que nos presentará una historia de una raza alienígena inmortal que emergen de su escondite después de miles de años para proteger a la humanidad de los Desviantes.

Un gran espectáculo, donde por primera vez se proyectó un tráiler en la fuente de la fantasía del Circuito Mágico del Agua, de una película tan aclamada de Marvel.

La proyección multimedia está basada en el trailer de la película “Eternals” que da inicio a la Fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel. | Fuente: Difusión

Sinopsis de 'Eternals'

Lee aquí la sinopsis oficial de “Eternals”, el nuevo filme con rostros completamente nuevos: “Los Eternos son una raza de seres inmortales con poderes sobrehumanos que han vivido en secreto en la Tierra durante miles de años. Aunque nunca han intervenido, ahora una amenaza se cierne sobre la humanidad”.

Reparto de actores

El elenco principal está conformado por Angelina Jolie, Salma Hayek, Richard Madden, Kit Harington, Gemma Chan, Don Lee, Lia McHugh, Brian Tyree Henry, Kumail Nanjiani, Lauren Ridloff, Barry Keoghan y Harish Patel.

