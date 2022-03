Los premios Oscar: Curiosidades, polémicas y anécdotas | Fuente: EFE

Los premios Oscar han estado presentes desde el 16 de mayo de 1929. Las personas más influyentes de Hollywood recibían premios, elogiando su gran desempeño en el universo cinematográfic. Aunque parezca sorprendente, la estatuilla del Oscar ha sido casi el mismo modelo desde sus inicios.

Debido a que los premios están presentes hace varias décadas se ha visto todo tipo de anécdotas sorprendentes, divertidas y emocionantes.

La estatuilla de Walt Disney

En 1939, Walt Disney recibió un premio Oscar particular por "Blancanieves y los siete enanitos": una estatuilla grande con siete pequeñas estatuillas que representaban a los enanos de Blancanieves.

El aplauso más largo para Charles Chaplin

El aplauso más largo en la historia de los Oscar fue en el año 1972 cuando Charles Chaplin recibió un Oscar honorífico a toda su carrera: el aplauso duró más de cinco minutos.

El rechazo de Marlon Brando



Marlon Brando rechazó el premio Oscar en 1972 por su papel en "El padrino" y en su lugar apareció una nativa americana que denunció la imagen que dio Hollywood del pueblo indígena.

El descuido de Meryl Streep





Meryl Streep perdió la estatuilla de su Oscar cuando la recibió por su interpretación en "Kramer contra Kramer", dejándola olvidada en el baño. Sin embargo la recuperó horas más tarde, ya que nadie la habría tocado.

Eminem no asiste a su nominación

El rapero Eminem decidió no asistir a los Oscar tras ser nominado por su canción "Lose Yourself" para la película "8 Mile". El motivo del rechazo fue que le pidieron cantar su éxito con censura, cosa que no le agradó y prefirió ver los premios desde casa.

La confusión entre "La La Land" y "Moonlight"

Una de las recientes polémicas en los Oscar fue en el año 2017 cuando el elenco de "La La Land" subió a recibir el premio a Mejor película. Sin embargo, se viviría un incómodo momento cuando se anunció que en realidad el nombre de la película ganadora era "Moonlight".

