La famosa Actriz de gatubela estuvo presente en el Universo Cinematográfico de Marvel | Fuente: sony

Zoë Kravitz vive un buen momento en su carrera artística al interpretar a Catwoman en la nueva cinta de DC, "The Batman". Sin embargo, la intérprete de Gatúbela en la cinta protagonizada por Robert Pattinson no solo ha sido parte del Universo DC sino también de su gran competencia, Marvel. En 2018, Kravitz prestó su voz a Mary Jane Watson en "Spider-Man: un nuevo universo", película animada producida por Christopher Miller y que obtuvo un Oscar a Mejor Película Animada.

Además del galardón en los Oscar del 2019, la cinta también fue galardonada en los BAFTA, Critic's Choice Awards y los Globos de Oro, sumando todos los premios de la temporada de premios para una cinta animada.

¿Volvería a Marvel para una secuela de "Spider-Man: un nuevo universo"?

Es posible que la segunda película de "Spider-Man: un nuevo universo" llegue en 2023, aunque aún no se ha confirmado su desarrollo. Si bien hasta el momento no se ha concretado nada, la actriz mencionó que se sentiría encantada de volver a interpretar a Mary Jane. "Nadie me ha pedido hacerlo, así que no lo sé. Llamaré a Chris y a Phil para ver qué hay. Me encantaría, amo a esos chicos y creo que el tono de esas películas es muy especial y divertido, y me encantaría hacerlo", dijo.

¿"The Batman" tendrá segunda parte?

En las escenas post créditos de la cinta, protagonizada por Robert Pattinson y en la que Zoë Kravitz interpreta a Catwoman, se deja abierta la posibilidad de que exista una continuación. El director Matt Reeves le dijo a The independient que "no haces el número uno como si fuera a haber un número dos".

"Tienes que hacer el número uno como si estuvieras luchando por las cercas y tiene que ser una historia que se sostiene y vive por sí misma. Pero yo realmente creo en lo que hemos hecho y me emocionaría contar más historias... Ya estamos contando otras historias en el espacio de transmisión, estamos haciendo cosas en HBO Max, estamos haciendo un programa de Penguin con Colin (Farrel), que va a ser genial. Y también estamos trabajando en otras cosas, pero hemos empezado a hablar de otra película”, finalizó.