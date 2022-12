La comedia nacional se proyectará en verano del 2023 bajo el título: "¡Asu Mare! Los amigos". | Fuente: Tondero

Tondero lanzó el tráiler oficial de ‘Asu Mare 4’ donde los amigos de ‘Cachín’ harán de las suyas. En este avance, no se observa a Carlos Alcántara como protagonista, sino que ahora debuta como director y está detrás de cámaras.

Andrés Salas, Franco Cabrera, Emilia Cossio y Miguel Vergara mostrarán las locuras, enredos y aventuras en esta cuarta película. Por medio de sus redes sociales, la productora se mostró feliz de que el próximo año el público peruano podrá disfrutar de esta cinta.

“La nueva entrega de 'Asu Mare 4' está dirigida por Cachín Alcántara y protagonizada por el Culi, Lechuga, Chato y Poroto, quienes nos demostrarán que el valor de la amistad lo puede todo a través de divertidas aventuras y adversidades. ¡Alista la canchita y corre al cine este 09 de febrero en tu sala de cine favorita!”, se lee en la publicación.

A pesar de que regresan los recordados personajes, muchos se preguntan por la ausencia de ‘Tarrón’, interpretado por Ricardo Mendoza, quien confirmó que no estará en ‘Asu Mare 4’.

“Yo iba a actuar en esa cuatro (cuarta película), es más, iba a ser protagonista, pero debido a recientes hechos, han hecho que ellos quieran prescindir de mí y lógicamente yo de ellos”, contó Mendoza y añadió: “Tuve una reunión con esas personas y me metieron un floro: ‘Vamos a tomar otra ruta y ya no disponemos de tu personaje’... Qué bueno porque yo estoy tomando otra ruta en la que no pueden pagarme la plata que yo necesito. Yo venía con lo mismo”, dijo el comediante en su programa.

Tráiler oficial de 'Asu Mare 4'

¿Quién es el nuevo protagonista de 'Asu Mare 4'?

Se trata de 'Poroto', un personaje jocoso que se caracteriza por llevar un estilo de vida singular. El encargado de interpretar a este nuevo integrante es el actor Emilram Cossio.

El reto más importante de su vida

En el 2013, un fenómeno recorrió el cine nacional: 'Asu Mare', la película protagonizada por Carlos Alcántara, se convirtió en un éxito instantáneo de la taquilla peruana. Tan alta fue su convocatoria de espectadores, que hubo una segunda y tercera parte.

Ahora, Carlos Alcántara vuelve de la mano de Tondero para hacer realidad este nuevo proyecto. "Desde que empecé en esto, dirigir siempre ha sido mi sueño, y lo estoy asumiendo con todo el profesionalismo y la experiencia de haber estado en las otras películas", dijo a El Comercio.

"Este será el proyecto y el reto más importante de mi vida, porque si funciona, seguiré dirigiendo. Esta carrera recién empieza para mí", indicó.

Sin embargo, esta vez no tendrá un rol protagónico. "Pienso aparecer para divertirme un poco, pero nadie sabrá que soy yo, aunque bacán si alguien me reconoce", detalló. Su reticencia se debe a que, para él, "sería complicado dirigir y actuar" al mismo tiempo.

