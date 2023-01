BTS | Fuente: Instagram / BTS

Aunque se haya tomado una pausa de los escenarios, la banda de k-pop BTS continúa presente a los ojos de sus fans (conocidos bajo el nombre de ARMY). Muestra de ello es el revuelo que causó el anuncio de que su concierto "Yet to Come in Cinemas" sería llevado al fotograma para estrenarse en salas de cine el próximo 1 de febrero.

No es la primera vez que la gran pantalla alberga una presentación del grupo conformado por Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook. En febrero del año pasado, como se recuerda, su show en vivo "Permission to Dance" fue transmitido en distintas salas, tras agotar entradas en pocas horas.

Un espectáculo similar promete BTS con su "Yet to Come in Cinemas". Solo que este especial viene acompañado con un toque de nostalgia para su ARMY: se trata de su concierto "Ye to Come in Busan", hecho a fines de 2022 y uno de los últimos que agrupó a todos los miembros de la banda, ya que se llevó a cabo antes del ingreso de Jin al servicio militar de su país.

BTS estrena "Yet to Come in Cinemas": ¿En qué salas de cine peruanas pueden comprarse entradas?

El show para la gran pantalla de BTS tendrá su estreno el 1 de febrero. Además, quien no pueda verlo en aquella fecha, podrá hacerlo durante los días 2, 3 y 4 de febrero, y en diferentes horarios. En Perú, las cadenas Cinemark y Cineplanet tendrán en su cartelera el "Yet to Come in Cinemas".

Así, en Cinemark, la venta de entradas para el show musical de la banda más emblemática de k-pop empezó el 8 de enero. Seguidores de la agrupación pueden comprarlas a través de la página web de la cadena o por el aplicativo. Las sedes donde pueden adquirir sus tickets son: Angamos, Gamarra, San Miguel, Jockey Plaza, Plaza Lima Sur y Mall Plaza Bellavista.

En provincia, la misma cadena también tiene habilitadas las siguientes salas para la venta de entradas: Mall Aventura Plaza (Arequipa), Cinemark Huánuco, Mall Plaza (Trujillo), Cinemark Piura, Cinemark Huancayo.

De acuerdo con Cinemark, las entradas para la película de BTS tiene un costo de S/ 45 para las salas 2D y de S/ 48 para las salas XD. Las personas con discapacidad pueden adquirirlas a S/ 36.

BTS hace historia en los Grammy 2023

Los fanáticos de BTS celebraron el logro de su banda favorita luego de que fueran nominados por tercera vez consecutiva en los Grammy 2023. La banda surcoreana compite en dos categorías con grandes exponentes de la música.

Mejor video musical

- "Easy on me" - Adele

- "Yet to come" - BTS

- "Woman" - Doja Cat

- "The heart Part 5" - Kendrick Lamar

- "As it was" - Harry Styles

- "All too well: the short film" - Taylor Swift

Interpretación de Mejor dúo o grupo Pop:

- "Don't Shut me down" - ABBA

- "Bam Bam" - Camila Cabello ft. Ed Sheeran

- "My Universe" - Coldplay & BTS

- "I like you (a happier song)" - Post Malone & Doja Cat

- "Unholy" - Sam Smith & Kim Petras

