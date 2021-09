El Festival Internacional de Cine Lima Alterna se llevará a cabo del 17 al 26 de setiembre en formato virtual. | Fuente: Difusión

Por segundo año consecutivo, el Festival Internacional de Cine Lima Alterna, reconocido por impulsar la variedad cinematográfica en el panorama de exhibición peruana, inaugura su segunda edición virtual para recibir a todo el público que aprecie el trabajo de los cineastas independientes con sus propuestas en formatos no convencionales.

La nueva edición 2021 de Lima Alterna se realizará íntegramente vía online del 17 al 26 de setiembre. Este año el festival cuenta con cuatro secciones competitivas entre las cuales están la Competencia Internacional, Competencia Iberoamericana, Competencia Internacional de Cortometrajes y Competencia Peruana.

Asimismo, se contarán con secciones de muestra en donde se exhibirán películas de diversas geografías con acceso libre y algunas otras con pago anticipado: Insignias, Puentes, Telescopio y Panorama Peruano. El evento presenta una selección de 72 películas provenientes de 41 países, con presencia de los cinco continentes.

Películas en el Festival Lima Alterna

En la competencia peruana se estrenará el largometraje "Xennials", de Paula Chávez que recibió una mención especial en el 8° Festival de Noida (India), así como también "La luz de Masao Nakagawa" de Hideki Nakazaki, cortometraje que fue seleccionado en los festivales de Málaga, Frontera Sur (Chile) y Biarritz Amerique Latine (Francia).

En cuanto a la inauguración del festival, esta estará a cargo del mediometraje surcoreano “Digital Video Editing with Adobe Premiere Pro: The Real-World Guide to Set Up and Workflow”, una comedia de terror independiente del director Hong Seong-yoon. Y la película de clausura será "Próximamente últimos días", del español Miguel Eek.

El Festival Lima Alterna, exhibirá sus películas de forma virtual para el público en general. Para más detalles, los usuarios pueden visitar su página web y revisar más sobre el evento en Facebook, Twitter e Instagram como: Lima Alterna Festival Internacional de Cine.

