"La pena máxima", la película basada en el libro homónimo del escritor peruano Santiago Roncagliolo, se estrenará en las salas de cine el próximo de 25 de agosto. El primer avance de la cinta, dirigida por Michel Gómez, se dio a conocer a través de las redes sociales de la productora Shinkebenia.

El reparto incluye a destacados actores de la escena nacional como Emanuel Soriano, Javier Valdés, Fiorella Pennano, Úrsula Mármol, Hernán Romero, Denisse Dibós, Ismael Contreras, Fernando Luque, Alfonso Dibós, Sergio Paris, Josué Cohello y Augusto Mazzarelli.

Este proyecto cinematográfico obtuvo el primer lugar en el Concurso Nacional de Largometraje del Perú en el 2018, el cual se entregó a través de la Dirección Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO) del Ministerio de Cultura.

"La pena máxima" posee un thriller político ambientado en el año 1978. Mientras el Perú entero alienta a la selección en el Mundial de Argentina 78, en plena dictadura militar, una compleja y peligrosa red de operativos desaparece gente por toda la ciudad y solo un joven e inocente trabajador del Palacio de Justicia se atreve a investigarlo.



LA NOVELA DE SANTIAGO RONCAGLIOLO

En septiembre de 2019 Santiago Roncagliolo sorprendió a todos sus seguidores al confirmar que el proyecto cinematográfico de su novela "La pena máxima" ganó el Concurso Nacional de Largometraje del Perú organizado por el Ministerio de Cultura (Mincul).



"La pena máxima" (2014) es una precuela de "Abril Rojo" (2006), publicación donde por primera vez, Santiago Roncagliolo, presentó a Félix Chacaltana, un ficticio Fiscal Distrital de Ayacucho y sobre quien estará basada la película.



Cabe señalar que el largometraje nacional se presentó en los screening del mercado de películas del Festival de Cannes en el mes de mayo.

