La pena máxima, la cinta basada en el libro homónimo del escritor peruano Santiago Roncagliolo, ya se encuentra disponible en las salas de cine. La historia posee un thriller político y social ambientado en el año 1978.

"Mientras el Perú entero alienta a la selección en el Mundial de Argentina 78, en plena dictadura militar, una compleja y peligrosa red de operativos desaparece gente por toda la ciudad y solo un joven e inocente trabajador del Palacio de Justicia se atreve a investigarlo", señala la sinopsis.

La película fue filmada en Lima, Callao y Buenos Aires; además contó con el propio Santiago Roncagliolo como guionista. Asimismo, obtuvo el primer lugar en el Concurso Nacional de Largometraje del Perú en 2018.





Hablan los protagonistas

En diálogo con el programa Encendidos de RPP Noticias, Denisse Dibós, Javier Valdés y Sergio Paris, protagonistas de 'La pena máxima', hablaron de sus personajes y el rol que desempeñan en esta experiencia cinematográfica.

"El personaje que yo interpreto es Susana, la esposa del almirante Carmona (Javier Valdés), es una mujer muy cercana al poder que sabe lo que realmente está pasando en el Gobierno", indicó Dibós tras sostener que la trama de enganchará a los espectadores de principio a fin.

Por otro lado, el actor Javier Valdés situó a su personaje "como el representante del Plan Cóndor" en el Perú. "El almirante Carmona es jefe de inteligencia en ese entonces; tiene cierto poder, pero no tanto como él creía", agregó.

Finalmente, Sergio Paris dijo que su personaje está vinculado a la ESMA, el centro clandestino de detención, tortura y exterminio más grande de la última dictadura cívico-militar argentina.

"En ese momento soy como el encargado de la ESMA, en Argentina, soy como un guía de turismo dentro de la ESMA, así de cruel es mi historia en la película", declaró en Encendidos.

La novela de Santiago Roncagliolo

En septiembre de 2019, Santiago Roncagliolo sorprendió a todos sus seguidores al confirmar que el proyecto cinematográfico de su novela "La pena máxima" ganó el Concurso Nacional de Largometraje del Perú organizado por el Ministerio de Cultura (Mincul).



"La pena máxima" (2014) es una precuela de "Abril Rojo" (2006), publicación donde por primera vez el escritor nacional presentó a Félix Chacaltana, un ficticio fiscal distrital de Ayacucho y sobre quien está basada la película.



Cabe señalar que el largometraje nacional se presentó en los screening del mercado de películas del Festival de Cannes en el mes de mayo de este año. El reparto también incluye a destacados actores de la escena nacional como Emanuel Soriano, Fiorella Pennano, Úrsula Mármol, Hernán Romero, Ismael Contreras, Fernando Luque, Alfonso Dibós, Josué Cohello y Augusto Mazzarelli.

