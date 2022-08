La banda presidencial | Fuente: Bf Distribution

'La banda presidencial', la nueva comedia protagonizada por Emilram Cossio, Giovanni Ciccia, Andrés Salas, Haysen Percovich y Christian Ysla, presentó su tráiler oficial luego de confirmarse la fecha de estreno en las salas de cine.

La cinta narra la historia de cuatro amigos que, cansados de sus patéticas vidas, deciden cambiar su destino asaltando el casino más grande y exclusivo de Lima. Para llevar a cabo su plan la noche de Halloween, los personajes acuerdan disfrazarse de expresidentes peruanos.

En medio del asalto, terminarán tomando como rehén a un cliente, sin saber que se trata de un conocido congresista. Luego, descubrirán en el teléfono de su víctima, información que compromete al gobierno. Así, se desatará una serie de enredos que los podría catapultar de villanos a héroes.

La dirección de la nueva comedia está a cargo del cineasta Eduardo Mendoza De Echave, y su estreno está programado para el 22 de septiembre.

Diego Bertie participó en el rodaje de 'La banda presidencial'

Además de los protagonistas, el elenco está conformado por los actores Ebelin Ortiz, Katia Salazar, Ximena Galiano, Andrea Alvarado, Gino Tassara, Fernando Pasco, Miguel Vergara y el recordado Diego Bertie, quien falleció repentinamente el pasado viernes 5 de agosto.

"¡Tus presidentes favoritos vuelven para hacer de las suyas! Agárrate Perú, que llega 'La Banda Presidencial'. Estreno 22 de septiembre... Solo en cines", escribió Giovanni Ciccia en redes sociales.

Sobre el director de la película, Eduardo Mendoza De Echave tiene una amplia trayectoria cinematográfica. Ha participado en producciones como 'La Hora Final', 'El evangelio de la carne', 'Mañana te cuento', 'Contigo Perú', entre otras cintas.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x05 Series y películas a las que siempre regresamos + nuestras recomendaciones

Todos tenemos una serie o película que no nos cansamos de ver. Si la encontramos empezada, la dejamos puesta, o entramos a nuestra aplicación favorita y es nuestra "vieja confiable". En este episodio hablamos de esas producciones que no tienen pierde y además te dejamos nuestras recomendaciones, para luego terminar con recomendaciones por el Día del Padre (sí, grabamos antes, pero tú escucha no más).