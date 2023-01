Merly Morello ha participado en otras producciones, como la cinta "No me digas solterona 2" y el cortometraje "Puñalada". | Fuente: Instagram / Merly Morello

La actriz Merly Morello, conocida en nuestro país por su papel en la teleserie 'De vuelta al barrio', debutó en el mundo del cine animado con la película 'Una aventura gigante', dirigida por Eduardo Schuldt y que se estrenará en la cartelera peruana el próximo jueves 12 de enero.

En un comunicado de prensa, la intérprete de 18 años que daba vida a Liliana Guerra contó que este rol significó un gran desafío. "Fue una de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida, ya que era mi primer doblaje, pero también fue una experiencia muy bonita y divertidad para mí", afirmó.

"Me hicieron sentir súper cómoda al momento de grabar la voz de mi personaje, que se llama Sophia y es amiga del personaje principal. Me gustaría volver a hacerlo y me prepararía más si se da esa oportunidad. Fue algo súper gratificante formar parte de esta película", añadió.

Junto a Merly Morello, también forma parte del reparto la actriz Yiddá Eslava, encargada de poner su voz al servicio de la mamá de Sebastián, el protagonista de la historia. Sobre el proyecto, señaló: "Soy una amante de la cultura peruana y creo que esta película es perfecta para incentivarla entre nuestros hijos".

Mira el tráiler de 'Una aventura gigante'

Eduardo Schuldt y cómo se inspiró para crear 'Una aventura gigante'

De acuerdo con Eduardo Schuldt, 'Una aventura gigante' surgió luego de que leyera un libro sobre 'Nazca y sus personajes'. "Las imágenes me inspiraron para crear esta historia, que, sin saberlo, había estado escribiendo desde mi primer viaje a las líneas", contó el director.



"¿Para qué se hicieron? ¿Por qué son tan grandes? Esas son las preguntas que queremos responder desde la fantasía y la aventura de una película animada", agregó el cineasta sobre su película, cuya producción se inició a principios de 2018 y concluyó a fines del año pasado.

Sophia y Sebastián, los protagonistas de 'Una aventura gigante', son dos caras de la misma moneda, dos lados que tenemos todos nosotros: nuestro ser responsable y nuestro ser aventurero.

"Vivir el viaje por el que nos lleva la película a través de los ojos de ambos y cómo toma cada uno las aventuras y peligros que suceden es uno de los temas centrales de la cinta. Si las circunstancias son las mismas para ambos personajes, ¿por qué cada uno reacciona ante ellos de manera diferente? Ahí había una historia que contar", indicó Schuldt.

'Una aventura gigante' es un filme para toda la familia, que según prometió la productora en un comunicado, promete "atrapar por el atractivo y la belleza de una de las maravillas más reconocidas de nuestro país".

