‘Mistura’, la película que reúne a Christian Meier y Bárbara Mori, se estrena en Estados Unidos en octubre

La película de Ricardo de Montreuil llega a los cines, marcando el regreso conjunto de Bárbara Mori y Christian Meier a la pantalla grande, 19 años después de su colaboración en La mujer de mi hermano.

Hace casi dos décadas, Bárbara Mori y Christian Meier se unieron para filmar La mujer de mi hermano, un drama erótico dirigido Ricardo de Montreuil que tuvo un gran impacto a nivel internacional. Ahora, los tres se reencuentran en Mistura, que se estrenará en Estados Unidos en octubre.

La película destaca la gastronomía peruana como un motor de cambio, en un momento en que los derechos de las mujeres no contaban con el reconocimiento que tienen hoy. Mistura pone de manifiesto cómo la colaboración con diversas comunidades pueden impactar positivamente en las vidas de las personas.

La película se exhibirá próximamente en Estados Unidos. El director Ricardo de Montreuil anunció la noticia el pasado lunes en sus redes sociales: “¡Me siento honrado y emocionado de anunciar el estreno de Mistura en el prestigioso Festival de Cine de Mill Valley el 8 de octubre! ¡Estoy muy emocionado por finalmente compartir nuestra película!”.

Pero las buenas noticias no terminan ahí. El martes, De Montreuil reveló que su película también se estrenará el 12 de octubre en la edición 32 del Festival Internacional de Hamptons. Además, el 19 de octubre, Mistura continuará su recorrido en el Festival de Newport Beach.

¿De qué trata Mistura?

Ambientada en el Perú de los años 60, Mistura es un drama dirigido por Ricardo de Montreuil, conocido por su trabajo en Máncora, y producido por Iván Orlic, ganador a Mejor Documental en los Environmental Media Awards. por su película Eating Our Way to Extinction de 2021.



Norma es una mujer que no solo sufre el abandono de su esposo sino que, además tendrá que enfrentar el desprecio de la sociedad elitista limeña. Sin embargo, no se da por vencida y trata de salir adelante por sus propios medios; para ello, reúne a personas de diversas comunidades, que antes desconocía, para lanzar un proyecto: un restaurante.

La actriz uruguaya Bárbara Mori, recordada por la telenovela Rubí, interpreta a Norma en Mistura, mientras que Christian Meier encarna al esposo que la abandona. Ambos, además, ejercen como productores ejecutivos de la película.

Mistura es un drama ambientado en el Perú de los años 60, donde Bárbara Mori interpreta a Norma, una mujer que enfrenta el abandono de su esposo y el desprecio de la sociedad limeña.Fuente: Seine Pictures

¿Quiénes actúan en Mistura?

El elenco de la película Mistura cuenta con la participación de Christian Meier, quien vuelve a compartir protagonismo con Bárbara Mori. También se suman Vanessa Saba (El vientre) y Stefano Meier, hijo de Christian, que hizo su debut cinematográfico en 2021 con Melancolía, del director Jorge Xolalpa.

Completa el reparto Juan Pablo Olyslager, Marco Zunino, Monserrat Brugué, Hermelinda Luján, Luciana Di Laura, César Ballumbrosio, Junior Bejar Roca, Priscila Espinoza, Jesús Aranda, Amarantha Khun, Sandro Calderón, Susana Dragañac y Mariana Vilchez.

La película, dirigida por Ricardo de Montreuil, celebra la riqueza de la gastronomía peruana como un motor de cambio y empoderamiento.Fuente: Seine Pictures

¿Cuándo se estrena Mistura?

La película Mistura, protagonizada por Bárbara Mori y Christian Meier, ha comenzado su recorrido por festivales. Su estreno mundial será el próximo 8 de octubre en el Festival de Cine de Mill Valley. Posteriormente, se exhibirá el 12 de octubre en el Festival de Hamptons y el 19 en el Festival de Newport Beach. Aún no se ha confirmado la fecha de estreno en Perú.

