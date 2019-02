Once Machos 2 | Fuente: AMA Films

La cinta de Aldo Miyashiro, "Once machos 2" arrancó su estreno con pie derecho llevando a más de 67 mil espectadores en su día de estreno, convirtiéndose en la cinta con más asistentes del día.

"Risas, goles, lágrimas, amor y emoción. ¡Más de 65 mil peruanos vieron Once machos 2" ¡Salas llenas, entradas agotadas,gritos de gol,aplausos al final de la función! En nombre de todos los que hicimos esta pela: ¡Gracias Perú! Once machos 2, una comedia hecha con amor", escribió Aldo Miyahiro en su post de agradecimiento.

De acuerdo con datos del periodista especializado Maykoll Calderón, la cinta protagonizada por Miyashiro, Éricka Villalobos, Pietro Sibille y André Silva llevó a 28 espectadores el viernes.

MELCOCHITA SERÁ OPERADO

Melcochita pasa momentos difíciles. El experimentado cómico pidió a sus seguidores que elevaran una oración por él, ya que se someterá a una operación para extirpar un cuágulo en su cabeza.

"Empecé a sentir síntomas, se me adormecían los brazos y me daban calambres. Claro, también son los 'añartus' (años) y mi vejez", declaró Melcochita, de 82 años, al diario "Trome".

El cuágulo, de acuerdo con Melcochita, se encuentra entre la frente y la cabeza. "El médico me ha dicho que no me preocupe, pero sí me preocupa la operación. Estoy nervioso porque me van a dormir", finalizó.