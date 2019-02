Aldo Miyashiro, quien este jueves 14 de febrero presentará en la cartelera nacional la película "Once Machos 2", habló sobre la posibilidad de ser entrevistado por Beto Ortiz en la nueva temporada de "El valor de la verdad".

"No (risas). De hecho, al día siguiente (de participar en "El valor de la verdad") tendría que irme a vivir Cuba. En algún momento Beto Ortiz me invitó cuando él estaba en canal 2 y yo en el 5, pero no acepté", dijo Aldo Miyashiro.

Asimismo, 'El Chino' reveló que no es mucho de hablar con la prensa y, por eso, no se animaría a confesar episodios ocultos de su vida en un programa de televisión.

"Hablo muy poco con la prensa. Hablo cada vez que promociono algo. Trato más bien de cerrar el poco espacio que tengo para que mis hijos estén tranquilos. Entonces, entrar a una entrevista y revelar cosas mías (niega con la cabeza). No solo con Beto, sino con cualquier periodista", agregó.

Finalmente, Miyashiro no descartó volver a trabajar algún día con Beto Ortiz, con quien asegura "la pasó bien" conduciendo "Enemigos íntimos" y "Enemigos Públicos", entre 2008 y 2010.

"Sí en algún momento seguro que haremos algo. La hemos pasado bien. Ahora, cada uno está en su rollo, pero en algún momento seguro que haremos algo juntos", concluyó.