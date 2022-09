'La restauración' (2020) cuenta con Attilia Boschetti, Delfina Paredes y Paul Vega junto a Fernando Añaños y Pietro Sibille. | Fuente: Difusión

La película nacional ‘La restauración’ se estrenará el 6 de octubre a todos los cines peruanos. La cinta dirigida por Alonso Llosa cuenta con la presencia de Paul Vega, Attilia Boschetti, Delfina Paredes, Fernando Añaños y Pietro Sibille.

La historia está inspirada en la vida de Tato (Vega), un hombre de 60 años, recién divorciado y sin trabajo, que se ve forzado a regresar a vivir a casa de su madre. “Me pareció que había un contraste cruel entre la situación trágica de este hombre y la riqueza que se generaba fuera de su casa. Para la madre significaba tener a su hijo de vuelta en casa, para él era una solución a la soledad y la bancarrota” comentó el director, sobre cómo se gestó la idea.

Paul Vega es Tato en ‘La restauración’

Tras anunciarse que ‘La restauración’ se proyectará en cines nacionales, Paul Vega se mostró feliz de que la gente pueda disfrutar del proyecto y destacó su personaje:

“Yo le tengo mucho cariño a Tato, es un niño grande que se rehúsa a crecer, a ser responsable de su vida y todo lo que eso significa. Desde que Alonso me entregó el guion y me dijo que tenía un personaje para mí lo leí y me encantó, supe de inmediato que el personaje era para mí y que podía explotar varios ángulos y jugar con ellos”, comentó el actor en conferencia de prensa.

“Esta es una historia que además del humor y lo divertida, es también una historia con un trasfondo que me gusta mucho por su complejidad, con varios varios ángulos y que no solamente se trata de lo urbano o arquitectura sino como somos todo como sociedad”, agregó.

El elenco de ‘La restauración’

La madre de Tato y la dueña de la casa es interpretado por la actriz Attilia Boschetti. Ella tiene que afrontar el hecho que su hijo, interpretado por Paul Vega, debe regresar a vivir con ella y de esta forma desata una serie de situaciones que llevan a Tato a tomar decisiones que afectarán directamente su futuro y lo que ella más cuida.

"Es una película muy rica en momentos y que los va sorprender, no se la pueden perder. Para mí fue un placer hacerla en el 2018 y es una maravilla que por fin se pueda estrenar”, comentó en conferencia de prensa.

Por otro lado, Delfina Paredes (Gloria en la película) considera que es importante que ‘La restauración’ sea vista porque “tiene mucho que ver con quienes somos y cómo y con quienes nos relacionamos”.

Ópera prima de Alonso Llosa quien siempre pensó que 'La Restauración' debía ser una historia divertida que pueda ser disfrutada por un público de todas las edades, y a la vez, pueda tocar temas serios como la interdependencia entre madre e hijo, la transformación social de Lima, la muerte de los seres queridos, etc. Desde este 6 de octubre, en las principales salas de cine.

