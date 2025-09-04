Últimas Noticias
Ricardo Mendoza y Jorge Luna lanzan tráiler de su documental sobre el histórico show en el Madison Square Garden

Ricardo Mendoza y Jorge Luna han anunciado el próximo estreno de su documental 'Del Perú pa’l mundo'.
Ricardo Mendoza y Jorge Luna han anunciado el próximo estreno de su documental 'Del Perú pa’l mundo'. | Fuente: YouTube: @HablandoHuevadasOficial
Renzo Napa

por Renzo Napa

·

A un año de su histórica presentación en Nueva York, los comediantes estrenarán en septiembre su documental Del Perú pa’l mundo, disponible en exclusiva en su página web oficial.

Un año después de convertirse en los primeros comediantes peruanos en presentarse en el Madison Square Garden, Jorge Luna y Ricardo Mendoza, los creadores de Hablando Huevadas, anunciaron el lanzamiento de su documental Del Perú pa’l mundo. La producción, que se estrenará en septiembre, revive el camino que los llevó a Nueva York y su posterior gira internacional.

El anuncio llegó este jueves acompañado de un tráiler que muestra cómo ambos llegaron a la ciudad para presentarse ante 20 mil personas, iniciando un tour que luego los llevaría a recorrer varias ciudades de Estados Unidos, además de presentaciones en Perú, Argentina, Chile, España y Japón.

¿Qué muestra el tráiler del documental?

Con una duración de un minuto y 50 segundos, el adelanto inicia con imágenes de Nueva York el viernes 13 de septiembre de 2024. “Yo esto no lo soñé nunca... En mi carrera nunca había visto eso”, dice Jorge Luna, mientras Ricardo Mendoza recuerda: “Mi Bad Bunny en su mejor momento lanzó un Madison Square Garden 30 días”.

El tráiler también revela imprevistos ocurridos durante la gira: un accidente que dejó a Ricardo encerrado en su camerino minutos antes de su primer show, así como la pérdida de un tren tres horas antes de otra función.

Entre los testimonios destaca el del comediante mexicano Franco Escamilla, quien comenta: “Solo son dos amigos Hablando Huevadas, como cualquier grupo de amigos que se juntan en casa de alguien, y eso hace que la gente sienta que forma parte de esa charla”.

El adelanto muestra además la llegada de los comediantes a Nueva York, la emoción del público fuera del recinto, la reacción de Jorge al enterarse de una denuncia en pleno viaje, así como escenas de sus presentaciones varias ciudades, entre risas, gritos y aplausos.

¿Cuándo se estrena el documental de Hablando Huevadas?

El documental se estrenará pasada la medianoche del sábado 13 de septiembre de 2025, exactamente un año después de su show con entradas agotadas en el Madison Square Garden.

¿Cómo ver el documental de Hablando Huevadas?

Para acceder a Del Perú pa’l mundo, los usuarios deberán seguir estos pasos en la web oficial de Hablando Huevadas:

  1. Crear una cuenta y verificarla con su correo electrónico.
  2. Ingresar a la programación y seleccionar la función deseada.
  3. Comprar la entrada correspondiente.
  4. Conectarse 10 minutos antes del inicio de la función.

(*) El acceso estará disponible desde cualquier dispositivo y navegador compatible, excepto en equipos con sistema operativo Android, donde la reproducción podría no estar habilitada por limitaciones técnicas y de protección de contenido.

Mira el tráiler de Del Perú pa'l mundo, el documental de Hablando Huevadas a continuación...

Ricardo Mendoza Jorge Luna

