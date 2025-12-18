Selton Mello, de 'Aún estoy aquí' a la nueva 'Anaconda' con Paul Rudd y Jack Black: “Es un regalo de Navidad para el público”

El actor brasileño conversa con RPP sobre su participación en Anaconda, la reinvención de la saga noventera que mezcla comedia, aventura y terror. Desde el trabajo en el set hasta el impacto de compartir elenco con Paul Rudd y Jack Black, Selton habla de uno de los momentos más intensos de su carrera.

Selton Mello atraviesa una etapa clave en su carrera. Tras formar parte del elenco de Aún estoy aquí, película ganadora del Oscar 2025, el actor y director brasileño se sumerge en el universo de Anaconda, una comedia de acción y terror que llegará a los cines el 25 de diciembre. En diálogo con RPP, Mello reflexiona sobre este nuevo desafío, el tono inesperado del filme y lo que significó trabajar en una superproducción de Hollywood.

La historia sigue a Griff (Paul Rudd) y Doug (Jack Black), dos hombres en plena crisis de la mediana edad que deciden rehacer su película favorita de adolescencia, solo para descubrir que la ficción puede volverse peligrosamente real. “Ellos deciden hacer Anaconda de la manera correcta, aunque no sé qué significa eso exactamente”, bromea el actor.

Mira el tráiler de Anaconda a continuación...

Entonces, ¿es un remake?

Aunque el título remite de inmediato al clásico de 1997 dirigido por el peruano Luis Llosa, Selton Mello aclara que esta sexta entrega de la saga apuesta por algo distinto.

“No es un remake, ni un reboot, ni una secuela. Es algo original, algo nuevo, sobre este grupo de amigos que se conocen desde siempre y sueñan con hacer una película”, explica.

El resultado es una propuesta entretenida, donde no faltan la acción, el peligro y la aventura. Para Mello, esa combinación es una de las mayores virtudes del proyecto. “Esta también es un thriller, una aventura muy grande y muy divertida. Esa mezcla es muy buena”, resume.

La película transita entre la comedia, la acción y el terror, mientras seguimos a un grupo de amigos decididos a filmar la película de sus sueños.Fuente: Sony Pictures

Santiago, la serpiente y el equilibrio entre humor y peligro

En la película, Selton interpreta a Santiago Braga, un personaje clave dentro de esta aventura que lleva a los protagonistas hasta Brasil. “Mi personaje tiene una serpiente y la trata como a su hermana”, señala. Esa relación, explica, refuerza el contraste entre el humor de la historia y el peligro constante que atraviesa a los personajes.

Con un elenco que incluye a Paul Rudd, Jack Black, Steve Zahn, Thandie Newton y Daniela Melchior, el actor destaca el tono colectivo del rodaje. “Con Jack y Paul todo fue muy divertido. Es un regalo de Navidad muy bueno que estamos ofreciendo al público”, afirma.

Selton Mello invita al público peruano a ver 'Anaconda' en cines | Fuente: Sony Pictures

Jet lag, pantanos y acción en la madrugada

El rodaje no estuvo exento de desafíos físicos. Sin embargo, para Selton Mello, el mayor reto no fue una escena específica, sino el impacto del viaje y las condiciones extremas del set.

“La parte más desafiante fue el jet lag”, confiesa. Australia, uno de los principales escenarios de la filmación, implicó más de 30 horas de vuelo y un cambio horario radical.

“Mi primera escena fue en medio del pantano, a las tres de la mañana, hablando inglés, con Paul Rudd, haciendo una escena de acción. Fue una aventura loca”.

Todo esto ocurrió mientras Aún estoy aquí atravesaba su campaña rumbo al Oscar, que terminó con la cinta llevándose la estatuilla a Mejor Película Internacional. “Fue un momento muy interesante de mi vida”, recuerda.

Steve Zahn, Thandiwe Newton y Paul Rudd integran el reparto de 'Anaconda'.Fuente: Sony Pictures

¿Cómo fue trabajar en Hollywood?

El salto de una película premiada por la Academia de Hollywood a una producción de gran escala no pasó desapercibido para Mello.

“Es una cosa que todo actor piensa: si algún día va a llegar esa oportunidad”, reflexiona. “Tuve esa oportunidad y fue excelente”, agrega.

La experiencia, asegura, fue profundamente positiva. Destaca la cercanía del equipo y, en particular, el vínculo que construyó con Jack Black. “Se volvió un amigo, una persona que me encanta”, dice. También resalta la visión del director Tom Gormican, a quien atribuye la originalidad del proyecto.

“Pienso que la audiencia se va a encantar con esta historia”, concluye Selton Mello, convencido de que Anaconda no solo juega con la nostalgia, sino que propone una experiencia distinta, intensa y divertida para cerrar el año en la pantalla grande.

Dirigida por Tom Gormican, 'Anaconda' llega a los cines el 25 de diciembre.Fuente: Sony Pictures

