Susy Díaz elogia el trabajo de Alicia Mercado en su película: "Parece que fuera yo cuando era joven"

La actriz Alicia Mercado se encuentra en el centro de atención tras su anunciada interpretación en la película nacional Susy: una vedette en el Congreso, donde asumió el desafío de dar vida a una de las figuras más queridas de la farándula y excongresista de la República, Susy Díaz.

En una entrevista con RPP, Alicia compartió detalles de su experiencia en el papel protagónico y reaccionó a los elogios de la propia 'Reina de las dietas'.

No imaginó ser la protagonista

La historia de Alicia Mercado con este proyecto comenzó de manera inesperada cuando Ibeth, la productora de la película, la contactó a través de Instagram.

Bruno Tassara, un amigo y director, así como la encargada del vestuario de la película, Sofía Pantigoso, recomendaron a Alicia para el casting. En un giro sorprendente, la actriz se enteró de que interpretaría a Susy Díaz, un papel que no se imaginaba desempeñar inicialmente.

La transformación física fue un aspecto fundamental de su preparación para el personaje; el rodaje de la película tomó aproximadamente cinco semanas para completarse. Alicia pudo hablar con Susy y obtener información valiosa sobre cómo abordar la interpretación del personaje.

"Había visto en el noticiero que iban a hacer una película sobre Susy Díaz, de hecho, con mi mamá habíamos dicho: 'Hay que ir al cine, debe ser gracioso'. Pensé que ya estaba grabándose, pero no. Fui, hice el casting, me escogieron y luego había que hacer toda una transformación física", detalló.

Alicia Mercado dijo que, si bien la película tiene elementos cómicos, también aborda momentos difíciles en la vida de Susy Díaz, lo que la convierte en una historia cinematográfica diversa.

"Han elegido bien"

Durante la entrevista, Susy Díaz también se unió a la charla vía telefónica; ella elogió la actuación de Alicia Mercado en la película, calificándola como "muy buena actriz" y alabando su capacidad para imitarla de manera impresionante.

"Es muy buena actriz, vi la película 30 minutos y me he quedado impresionada. Buena imitación, parece que fuera yo cuando era joven, me da mucho gusto. Ha hecho muy bien mi papel, han elegido bien. Yo estoy encantada de que mi historia llegue al cine, es un caso de la vida real, son cosas que han pasado en mi vida", declaró la 'Reina de las dietas'.

¿Susy Díaz regresa a la política?

En cuanto a su posible regreso a la política, Susy Díaz aclaró que no tiene planes de postular nuevamente al Congreso. Sin embargo, asegura que aún guarda buenos recuerdos de su labor en el servicio público.

"Yo estoy contenta con mi paso por el Congreso, presenté 120 proyectos de ley y me aprobaron 34, pude demostrar que también tenía mi cerebrito", bromeó.

"Yo me alejé de la política en el año 2000 y regresar al Congreso es algo que no deseo. Lo que me preocupa es el documento que me llegó en el año 2018 pidiendo que pague 188 mil soles más de los 200 mil que pagué al Estado; ahorita el procurador ha apelado... la cosa es que son 23 años que no termina esta tortura china", finalizó.

Susy Díaz también adelantó que tendrá una aparición en la película, agregando un toque adicional de autenticidad a esta representación de su vida en la pantalla grande. Susy: una vedette en el Congreso se estrenará en cine el próximo jueves 26 de octubre.