Sofía Bogani, actriz de 'Así es la Vida', reveló que lucha contra el cáncer de mama

La actriz peruana Sofía Bogani, conocida por haber interpretado a Jenny Ramírez en la teleserie Así es la Vida, reveló que lucha contra el cáncer de mama. La noticia de su diagnóstico la recibió en México, donde se encontraba trabajando en proyectos profesionales.

Su drama comenzó en abril de este año, luego de descubrir un bulto en uno de sus senos. Una ecografía inicial reveló la presencia de un nódulo con características poco alentadoras. Sin perder tiempo, regresó a Perú y comenzó su tratamiento contra esta enfermedad.

"Gracias a Dios era un cáncer en estadio 1, en estadio temprano. Pude detectarlo a tiempo gracias a que mi cuerpo me avisó. Sentía dolor en el seno, cansancio y una pesadez anormal", comentó la actriz a El Comercio.

Actitud optimista

A pesar del diagnóstico, Sofía Bogani adoptó una actitud optimista y decidida para enfrentar la situación. La fase más difícil del tratamiento, según dijo, fue el momento en que se sometió a la intervención quirúrgica.

"Lo que más me costó fue verme la mastectomía. De hecho, la primera vez que me vi en el espejo, me desmayé. Fue fuerte. Por suerte mi cirujano es maravilloso y mi cicatriz casi ni se nota. Lloré, pero nunca me cuestioné. Entendí la situación y la acepté como vino. Me tomé la enfermedad como una pausa de vida necesaria para reconectarme con la familia y con Lima", aseveró.

A pesar de que el cáncer está frecuentemente asociado con la muerte, Sofía Bogani ha optado por mantener una perspectiva positiva.

"Casi todas hablan de un cáncer que mata. ¿Por qué dramatizarlo tanto? Cuando decía que tenía cáncer, la gente abría los ojos. Sentía que me tenían pena, cuando debían alegrarse porque lo detecté a tiempo", expresó.

Natalia Salas fue su apoyo anímico

Sofía Bogani también recibió el ánimo y apoyo de su colega Natalia Salas, quien hace un año recibió el mismo diagnóstico.

"Cuando Natalia Salas se enteró de mi cáncer, me escribió. Ella ya estaba saliendo de la enfermedad. Fue muy positivo conversar con ella porque tiene una energía muy linda. Me apoyó bastante. Me dio ánimo, también algunos tips y nombres de doctores", contó.

Actualmente, Sofía Bogani tiene la enfermedad bajo control; sin embargo, todavía sigue recibiendo sesiones de quimioterapia preventiva y terapia biológica debido a su predisposición genética. Ella planea celebrar la vida y tocar la campana en noviembre si todo sigue según lo previsto.